Католицьке Різдво 2021: коли святкуємо і що суворо заборонено робити цього дня

Католики вважають Різдво найважливішим святом у році

Католицьке Різдво Христове щороку відзначають 21 грудня. 2021 року свято потрапляє на суботу, у зв’язку з чим українці отримають додатковий вихідний у понеділок, 27 грудня.

Як святкують православні та католики

Православні відзначають Різдво Христове 7 січня, а католики – 25 грудня. Дати відрізняються через те, що у християн західного та східного обрядів різне літочислення.

Читайте також: Категорія Україна Яку погоду чекати на Різдво 25 грудня: прогноз народного синоптика Наприкінці грудня і зокрема на католицьке Різдво морозів не очікується

Також Різдво є найважливішим святом року для католиків, тоді як для православних таке свято Пасха.

Готуються до свята православні та католики схожим чином – понад місяць до свята триває Різдвяний піст, коли люди готуються і фізично, і духовно.

Католицьке Різдво: традиції

Різдво починають відзначати після появи на небі першої зірки 24 грудня. На столі має бути 12 виключно пісних страв. Така кількість страв зумовлена кількістю апостолів. Перед початком святкової вечері кожен член сім’ї повинен прочитати уривок з Євангелії та помолитися.

Вечеря закінчується тим, що всі, хто був за столом, передають один одному різдвяний хліб, відламують шматочок і загадують бажання. 25 грудня піст закінчується, і на святковий стіл можна подавати м’ясні страви.

Також 25 грудня католики кладуть під ялинку подарунки. Діти цього дня ходять у костюмах до сусідів та співають колядки, за що отримують цукерки та гроші.

Як прийнято молитися на Різдво

Під час закінчення обряду відламування різдвяного хліба всі, хто перебуває за святковим столом, разом читають молитву "Отче наш".

Після святкової вечері починають прославляти немовля Ісуса, що народилося:

Поспішають до Віфлеєму пастушки, піснею Бога славлячи від душі:

Слава у вишніх Богові, слава у вишніх Богові, на землі людям мир!

У тісних яслах Господа вони знайшли і Немовлятеві поклонилися до землі.

Слава у вишніх Богові, слава у вишніх Богові, на землі людям мир!

Мати Свята береже Його спокій, Ангели на варті у цей час нічний.

Слава у вишніх Богові, слава у вишніх Богові, на землі людям мир!

Пастухи Христа в Немовляті впізнають і серця йому на віки віддають.

Слава у вишніх Богові, слава у вишніх Богові, на землі людям мир!

Ми, зібравшись на святе свято, будемо у наших піснях славити Різдво.

Слава у вишніх Богові, слава у вишніх Богові, на землі людям мир!

Чого не можна робити в католицьке Різдво

Зі святкуванням католицького Різдва пов’язано безліч заборон. При цьому, навіть якщо ви не сповідуєте католицизм, варто дотримуватися цих правил.

25 грудня забороняється:

одягати старий одяг;

займатися прибиранням у будинку або рукоділлям;

виконувати тяжку фізичну роботу;

сваритися з близькими і грубо виражатися на чиюсь адресу;

відмовляти у допомозі людям, які просять про це.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли українці почнуть масово святкувати Різдво 25 грудня.