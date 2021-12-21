Названі наймодніші рослини 2022 для дому та офісу (фото)

До переліку потрапила не лише квітуча зелень, а й справжні "дерева" по три метри заввишки.

Мода у світі стосується не лише одягу чи взуття, а й рослин. Якщо частина людей вибирає домашню зелень за рівнем її "невбивності", то для багатьох питання трендовості рослин також важливе.

"Архітектурний дайджест" опублікував ТОП модних видів зелені на 2022 рік.

Фікус

Фікус трикутний просто вирощувати у горщику

У міру того, як люди повертатимуться до офісів, виникне новий тренд на великі рослини. Одним із них може стати фікус. Є різні його види, що відрізняються невибагливістю до умов. Наприклад, фікус Одрі, які любить яскраве пряме світло сонця та регулярний полив. У горщиках він виростає до трьох метрів. Якщо вам така рослина занадто велика, варто звернути увагу на фікус трикутний. Його так назвали через специфічну форму листя. Його висота рідко перевищує метр.

Орхідея

Орхідеї "як у джунглях"

Популярність рослини не спадає, але набуває нових форм. Їх рекомендують підвішувати і комбінувати з кучерявими рослинами, щоб зімітувати ефект джунглів. Це потрібно врахувати при поливі, який для цієї рослини відбувається особливим чином.

Рафідофора Чотирисім’яна

Рафідофору можна поставити і на підлогу, і на підвіконня

Незвична назва приховує рослину, схожу на монстеру. Це вічнозелена ліана родом із Індії. Воно компактніше монстера і більше підходить для невеликих квартир.

Папороть

Австралійська деревоподібна папороть

Попри складнощі з вирощуванням та любов до сильної вологості, папороті можуть стати однією з найпопулярніших рослин 2022 року. Цікавою родзинкою інтер’єру може стати Ціатея Купера або австралійська деревоподібна папороть, одночасно схожа і на звичайну рослину, і на пальму.

Мирна лілія

Цю квітку ще називають "жіноче щастя"

Мирна лілія, також відома як спатифілум — тепло і вологолюбна рослина. Попри те, що догляд за нею складний для новачка, популярність лише зростає.

Раніше "Телеграф" писав, що частина звичайних кімнатних рослин можуть зашкодити, якщо ставити їх у спальні.