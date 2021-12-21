Зимове сонцестояння: як правильно загадати бажання у магічну ніч, аби воно здійснилося

Астропсихолог розповіла, чому в День зимового сонцестояння треба подумати про майбутнє

День зимового сонцестояння, що припадає на 21 грудня 2021 року, заряджений потужною енергетикою. На землю опуститься найдовша ніч на рік, і саме в цей час є шанс загадати заповітне бажання. Як передає "Телеграф", про це говорить астропсихолог Олена Осипенко.

Так, у ніч із вівторка на середу можете сміливо замислюватися про мрії та плани.

"Якщо у вас є заповітне бажання, то загадайте його в магічну ніч із 21 на 22 грудня. Енергія сонцестояння обов’язково допоможе вам виконати задумане", — розповіла Осипенко.

Також астропсихолог зазначила, що період із 22 по 25 грудня є вдалим часом для того, щоб продумувати плани на майбутнє.

День зимового сонцестояння, як вірили давні, був переходом від старого до нового. В астрології 21 грудня вважається певним Новим роком. Цього дня старе сонце "вмирає", а нове – розпочинає свій цикл.

У цей період можна підбивати підсумки року. А щоб опустити все погане, то спробуйте провести такий ритуал: випишіть на листок невдачі, що відбулися в 2021 році, а потім спалить папір. Так ви символічно позбавитеся старого і непотрібного.

Як писав "Телеграф", День зимового сонцестояння був важливим святом наших предків та глибоко шанувався ними. Вважається, що незвичайна дата віщує серйозні зміни у житті. За словами астрологів, у цей день особливий успіх і вдача чекають на двох певних знаків Зодіаку.