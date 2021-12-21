Зимове сонцестояння: що важливо зробити в цей день

Астропсихолог розповіла, чому 21 грудня – особливий енергетичний день у році

Момент зимового сонцестояння – важлива космічна подія, яку ми спостерігатимемо 21 грудня 2021 року о 17:59 за Києвом. Цей день обіцяє великий успіх і позитивні події у житті кожного. Як повідомляє "Телеграф", про це розповіла астропсихолог Олена Осипенко.

День зимового сонцестояння – астрономічний Новий рік

Осипова зазначає, що День зимового сонцестояння у певному сенсі є астрономічним Новим роком. Оскільки раніше вірили, що 21 грудня сонце вмирає, а 22 грудня – народжується нове та починає черговий цикл.

"В астрології Сонце символізує життєві цикли людини, її особистість та дух. Період сонцестояння – час оновлення енергії, підбиття підсумків та формування програми на майбутній рік", — розповідає астропсихолог.

21 грудня – найенергетичніший день у 2021 році

За словами Осипової, День зимового сонцестояння – один із наймістичніших та потужних енергетичних днів року. Вважається, що в цей час можна легко залучити до свого життя позитивні зміни, матеріальний достаток та благополуччя. Напередодні варто провести генеральне прибирання та підбити підсумки року. Крім того, можете символічно позбутися старого і непотрібного за допомогою простого ритуалу: виписати на листок невдачі, що відбулися в 2021 році, й спалити його. Астропсихолог додає, що дуже важливо відчути подяку не лише за приємні події минулого року, а й за труднощі, які допомагають нам ставати мудрішими та духовнішими.

У День зимового сонцестояння потрібно працювати, але не забувати про сім’ю

21 грудня 2021 року, за словами Осипової, Сонце переходить у 1-ий градус Козерога, тоді як Місяць опиняється у протилежному знаку Рака. Як пояснює астролог, Козерог вчить нас ставити серйозні цілі та нести відповідальність за свої рішення та вчинки, бути завзятими, працювати. Тоді як Місяць у Раку наполегливо нагадує про сімейні цінності, традиції та звичаї. Тому пам’ятайте, що для досягнення успіху вам знадобиться докласти зусиль, але при цьому не можна забувати про близьких людей, вашу опору.

Як раніше писав "Телеграф", у День зимового сонцестояння прийнято загадувати бажання та продумувати плани на майбутнє. Можна прикрасити будинок до Нового року, провести час в оточенні друзів і близьких. Тоді як не варто 21 грудня злитися і заходити в незнайомі місця та компанії.