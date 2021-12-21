Зимове сонцестояння: у чому незвичайність цього дня і як провести його правильно

Астропсихолог розповіла, на що варто звернути увагу в День зимового сонцестояння

На 21 грудня припадає остання цього року дзеркальна дата, а ще це День зимового сонцестояння. Добу, на яку випадає найдовша ніч у 2021 році, потрібно провести з максимальною користю та не зробити помилок. Докладніше про те, що віщує період сонцестояння і що важливо пам’ятати цього дня, "Телеграфу" розповіла астропсихолог Лариса Гресь.

Як пояснює Гресь, 21 грудня Сонце входить у знак Козерога. Це і є День зимового сонцестояння: початок зими, найкоротший день і найдовша ніч на рік.

Зимове сонцестояння: чим цей день відрізняється від інших

У багатьох культурах День зимового сонцестояння святкується як день народження Сонця та початок Нового року, розповідає астропсихолог.

"Найкоротший день і найдовша ніч у році сприймалися як апофеоз темряви і смерті, якась важлива точка, після якої Світило, що відродилося, починало відвойовувати свою владу і будити природу до життя", — додала Гресь.

Крім того, вечір 21 грудня переповнений потужним містичним змістом. За словами астропсихолога, це магічний час, коли на Землю сходять сильні потоки енергії, які активують нашу свідомість, внаслідок чого можливе переродження, оновлення життя, зміна негативних програм, а також виконання бажань.

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Що принесе День зимового сонцестояння

Цього року перехід Сонця до Козерога припадає при Місяці в Раку. Тому, зазначає астропсихолог, є сенс сподіватися на такі події:

покращення сімейного життя,

фінансове благополуччя сім’ї,

покращення житлових умов.

Більш того, додає Гресь, зимове сонцестояння відбувається на ретро-Венері, тому тема партнерства — і особистого, і ділового — матиме актуальний характер аж до Весняного рівнодення.

Що потрібно зробити у День зимового сонцестояння

Знак Козерога заповнений 4 планетами, 3 із них – особисті, пояснює Гресь. Тому є сенс зробити наступне:

попрацювати зі своїми страхами та похмурими думками,

відмовитися від ілюзій,

налаштуватися на нові завдання, цілі та проекти.

Астролог підкреслює, що зимове сонцестояння відкриє перед нами масу можливостей, якщо ми виявимо раціоналізм, методичність, спокій, наполегливість у досягненні цілей і цінуватимемо міцні відносини.

Що не можна робити у День зимового сонцестояння

У такий незвичайний день постарайтеся провести час у родинному колі та близьких. Така рекомендація обумовлена знаходженням Місяця у знаку Рака. Крім того, якщо сонцестояння віщує оновлення та активує свідомість, то не варто занурюватися у страхи, похмурі роздуми, негатив та ілюзії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в День зимового сонцестояння давні народи відзначали в найдовшу ніч року один із шабашів — Йоль. Цей період уважався символом відродження. Світанок після магічної ночі прийнято було зустрічати всією сім’єю.