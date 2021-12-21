Google присвятив дудл Дню зимового сонцестояння: чим так важливий найкоротший день року

У цей день ніч буде найдовшою за всю зиму, а день найкоротшим

На 21 грудня припадає важлива космічна подія — День зимового сонцестояння. З цієї нагоди пошуковий сервіс Google випустив інтерактивний тематичний дудл.

У День зимового сонцестояння, яке в Україні спостерігатимуть о 17:59, компанія прикрасила свій пошук кумедним їжаком, який крокує засніженим лісом.

Замість традиційного логотипа Google користувачі мережі бачать гілочки, шишку, їжака, жолудь та листочки, які обрисами нагадують ті самі літери. Сам же їжак, примруживши очі, несе на власній спинці шишки та гілочки, та неспішно крокує зустрічати День зимового сонцестояння.

До слова, якщо на дудл натиснути, то пошуковик відправить вас на сторінку, де зібрана уся необхідна інформація та новини про День зимового сонцестояння.

Варто зазначити, що 21 грудня зимового їжака у День сонцестояння можуть бачити мешканці північної півкулі Землі, а от на південній півкулі, де почалось астрономічне літо, Google показує літнього їжака з окулярами та тропічними рослинами, який бадьоро чимчикує назустріч літу.

Зимове сонцестояння: чим особливий цей день

Сезонне значення Дня зимового сонцестояння дуже просте — воно полягає у повороті від поступового подовження ночі й скорочення дня до зворотного напрямку. До речі, ніч 21 грудня є найдовшою за всю холодну пору року, а день найкоротшим.

Однак, як зазначає астропсихолог Лариса Гресь, День зимового сонцестояння у багатьох культурах вважають святом народження Сонця та початком Нового року.

Вважається, що 21 грудня наділене містичним змістом. За словами астропсихолога, на Землю сходять сильні потоки енергії, які здатні змінювати життя людей та навіть здійснювати бажання.

"Найкоротший день і найдовша ніч у році сприймалися як апофеоз темряви і смерті, якась важлива точка, після якої Світило, що відродилося, починало відвойовувати свою владу і будити природу до життя", — зазначила Гресь.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що важливо зробити у День зимового сонцестояння, який вважають найенергетичнішим днем у році.