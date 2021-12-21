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Буде боляче: трьом знакам Зодіаку карти Таро пророкують зраду у 2022 році

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Близнюкам, Стрільцям і Козерогам не пощастить у коханні
Близнюкам, Стрільцям і Козерогам не пощастить у коханні

Потрібно запастися терпінням, щоб вийти з гідністю зі становища

Багато хто таить надію, що наступний рік буде кращим за попередній, але не для всіх це дійсно буде так. Зокрема, на трьох знаків Зодіаку може чекати зрада з боку коханої людини у 2022 році.

Як каже любовний гороскоп Таро на наступний рік, складений "Телеграфом", цими знаками стануть Близнюки, Стрілець та Козеріг.

Ось які карти випали для цих трьох знаків
Ось які карти випали для цих трьох знаків

Близнюкам випала перевернута Шістка жезлів

Це карта невиправданих надій, можливо, Ви в чомусь були близькі до успіху, але доля відсуне Вас на друге місце в амурних справах. Може виникнути любовний трикутник, відбутися зрада з боку партнера.

Стрільцю випала Дев’ятка мечів

На цій карті намальована жінка, що ридає в ліжку, поки над нею нависають дев’ять клинків, і цей малюнок чудово описує суть карти.

Дев’ятка мечів пророкує душевні муки, страждання через жорстокість і приниження з боку партнера, що можуть сильно вдарити по самооцінці і навіть викликати ненависть до себе.

Козерогові випав перевернутий Диявол

Ця карта означає, що у 2022 році у Вас можуть виникнути нерівноправні, токсичні відносини, де одна сторона використовуватиме другу, не даючи нічого натомість.

Тому тричі придивіться до людини, перш ніж прив’язуватись до неї, — навіщо Вам зайві страждання?

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, які три знаки Зодіаку можуть одружитися наступного року.

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#Гороскоп #Прогноз Таро
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