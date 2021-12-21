Буде боляче: трьом знакам Зодіаку карти Таро пророкують зраду у 2022 році
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Потрібно запастися терпінням, щоб вийти з гідністю зі становища
Багато хто таить надію, що наступний рік буде кращим за попередній, але не для всіх це дійсно буде так. Зокрема, на трьох знаків Зодіаку може чекати зрада з боку коханої людини у 2022 році.
Як каже любовний гороскоп Таро на наступний рік, складений "Телеграфом", цими знаками стануть Близнюки, Стрілець та Козеріг.
Близнюкам випала перевернута Шістка жезлів
Це карта невиправданих надій, можливо, Ви в чомусь були близькі до успіху, але доля відсуне Вас на друге місце в амурних справах. Може виникнути любовний трикутник, відбутися зрада з боку партнера.
Стрільцю випала Дев’ятка мечів
На цій карті намальована жінка, що ридає в ліжку, поки над нею нависають дев’ять клинків, і цей малюнок чудово описує суть карти.
Дев’ятка мечів пророкує душевні муки, страждання через жорстокість і приниження з боку партнера, що можуть сильно вдарити по самооцінці і навіть викликати ненависть до себе.
Козерогові випав перевернутий Диявол
Ця карта означає, що у 2022 році у Вас можуть виникнути нерівноправні, токсичні відносини, де одна сторона використовуватиме другу, не даючи нічого натомість.
Тому тричі придивіться до людини, перш ніж прив’язуватись до неї, — навіщо Вам зайві страждання?
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, які три знаки Зодіаку можуть одружитися наступного року.
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