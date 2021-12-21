День святої Анни 2021: коли відзначають та що заборонено робити у свято

Це свято особливо шанують вагітні жінки

Християни 22 грудня щороку відзначають День святої Анни — матері Діви Марії. Свято встановили на честь непорочного зачаття матері Ісуса Христа, тому його особливо шанують вагітні жінки та ті, хто прагне мати дитину.

З цим святом пов’язано багато традицій та заборон. Більш детально про них читайте у матеріалі "Телеграфу".

Читайте також: Категорія Привітання Красиві привітання та листівки з Днем святої Анни 2021 У народі цей день відомий як день Анни зимової.

Історія Дня святої Анни

Свята Анна та її чоловік Йоаким вважаються кровними предками Ісуса Христа. Чоловік та жінка були праведними християнами, які тривалий час не могли зачати дитину. Вони постійно просили про це у молитвах і одного разу до них явився Ангел Господній і сказав, що їх молитви почули і вони стануть батьками.

Вважається, що зачаття дитини було непорочним, адже свята Анна завагітніла після поцілунків та обіймів з чоловіком. У подружжя народилася дівчинка Марія, яку у віці трьох років батьки привели до Єрусалимського Храму, виконавши дану Господові обітницю.

Церква шанує святу Анну та її чоловіка як Богоотців, адже вони народили Діву Марію — матір Ісуса Христа. А через те, що зачаття було непорочним, за легендою, на Богородицю не перейшов первородний гріх, що стало першим проявом Божественного Порятунку людського роду.

Традиції та заборони на День святої Анни

Найбільше традицій цього дня стосуються вагітних жінок. Саме їм у це свято заборонялося робити будь-яку роботу по дому та займатися рукоділлям.

Крім того, вагітних не пускали до відкритого вогню і забороняли готувати у печі.

Що стосується тих жінок, які прагнули завагітніти, то вони на День Анни йшли до церкви й просили Господа подарувати їм дитину. Також цього дня моляться про зцілення від недуг, за здоров’я дітей, за сім’ю.

Молоді дівчата збиралися на вечорниці, ворожили на судженого та робили прикраси до Нового Року.

День зимової Анни також вважають святом бджолярів. Прийнято у це свято перевіряти вулики й просять, що бджоли були здоровими, а меду багато.

Народні прикмети на свято Анни

Який буде день до полудня, така зима буде до кінця грудня.

Якщо у свято йде дощ, значить вся весна буде дощовою.

Тихий і безвітряний день — на врожай фруктів у наступному році.

Якщо 22 грудня світлий день, то напередодні Нового року буде морозно і сонячно.

Якщо на Анни Зимової похмуро і дерева вкриті інеєм, останній день року буде похмурим і теплим.

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