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Як гадати на Різдво на нареченого: 5 найкращих способів дізнатися, що на вас чекає у коханні

Автор
Тетяна Веремєєва Тетяна Веремєєва
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Як правильно гадати на нареченого на Різдво
Як правильно гадати на нареченого на Різдво

Різдвяні ворожіння можуть багато розповісти про майбутнє

Різдво на території України завжди вважалося одним із найрадісніших та найочікуваніших свят. Українці відзначатимуть свято 25 грудня та 7 січня. Довгі зимові вечори дозволяли збиратися серед близьких, цей час вважалося особливим і магічним, що сприяло появі різдвяних ворожінь.

Про це пише AstroScope.

На Різдво наші предки ворожили на майбутнє, на виконання бажань, на нареченого і на те, що на них чекає в коханні. Різдвяні ворожіння наповнені особливою атмосферою.

Ворожіння на майбутнє зі свічками

Потрібно взяти миску з водою, також кожна дівчина бере половинку шкаралупи волоського горіха та свічку. Свічки потрібно вставити в шкаралупу, запалити та опустити в миску. Чия свічка згорить першою, та дівчина першою вийде заміж і так по порядку. Якщо свічка тонула разом із шкаралупою, то дівчині не судилося вийти заміж.

Ворожіння на нареченого

У Різдвяну ніч дівчата виходять на вулицю та запитують імена перших зустрічних чоловіків. Те ім’я, яке назвуть – ім’я нареченого.

Ворожіння на кільці

Дівчата беруть кільця та катають їх у напрямку вхідних дверей. У кого обручка покотиться прямо до входу, та дівчина найближчим часом вийде заміж.

Ворожіння на бубновому королі

Увечері напередодні Різдва під подушку треба покласти бубнового короля і подумати про людину, за яку хотіли б вийти заміж. Що насниться цієї ночі, те й збудеться.

Ворожіння на кількість та стать майбутніх дітей

Увечері на Різдво необхідно налити воду в чарку, опустити в неї кільце та виставити на мороз. Перед тим, як лягати спати, чарку потрібно забрати до будинку. Після цього необхідно порахувати кількість горбків, які розкажуть, скільки дівчина матиме синів, і ямок – скільки дочок.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли українці почнуть масово святкувати Різдво 25 грудня.

Теги:
#Любов, кохання #Різдво #Суджений #Ворожіння
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