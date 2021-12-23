Як гадати на Різдво на нареченого: 5 найкращих способів дізнатися, що на вас чекає у коханні

Різдвяні ворожіння можуть багато розповісти про майбутнє

Різдво на території України завжди вважалося одним із найрадісніших та найочікуваніших свят. Українці відзначатимуть свято 25 грудня та 7 січня. Довгі зимові вечори дозволяли збиратися серед близьких, цей час вважалося особливим і магічним, що сприяло появі різдвяних ворожінь.

Про це пише AstroScope.

На Різдво наші предки ворожили на майбутнє, на виконання бажань, на нареченого і на те, що на них чекає в коханні. Різдвяні ворожіння наповнені особливою атмосферою.

Ворожіння на майбутнє зі свічками

Потрібно взяти миску з водою, також кожна дівчина бере половинку шкаралупи волоського горіха та свічку. Свічки потрібно вставити в шкаралупу, запалити та опустити в миску. Чия свічка згорить першою, та дівчина першою вийде заміж і так по порядку. Якщо свічка тонула разом із шкаралупою, то дівчині не судилося вийти заміж.

Ворожіння на нареченого

У Різдвяну ніч дівчата виходять на вулицю та запитують імена перших зустрічних чоловіків. Те ім’я, яке назвуть – ім’я нареченого.

Ворожіння на кільці

Дівчата беруть кільця та катають їх у напрямку вхідних дверей. У кого обручка покотиться прямо до входу, та дівчина найближчим часом вийде заміж.

Ворожіння на бубновому королі

Увечері напередодні Різдва під подушку треба покласти бубнового короля і подумати про людину, за яку хотіли б вийти заміж. Що насниться цієї ночі, те й збудеться.

Ворожіння на кількість та стать майбутніх дітей

Увечері на Різдво необхідно налити воду в чарку, опустити в неї кільце та виставити на мороз. Перед тим, як лягати спати, чарку потрібно забрати до будинку. Після цього необхідно порахувати кількість горбків, які розкажуть, скільки дівчина матиме синів, і ямок – скільки дочок.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли українці почнуть масово святкувати Різдво 25 грудня.