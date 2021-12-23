Гороскоп Таро на 2022 рік: Леви постраждають від упертості, а для Терезів настане переломний момент

У деяких бажане піде, як то кажуть, з-під носа

Рік Чорного Водяного Тигра багатьом принесе успіх та процвітання, але декого занурить у застій та невдачі.

"Телеграф" зробив розклад Таро на 2022 рік для всіх знаків Зодіаку (любовний гороскоп Таро дивіться за цим посиланням).

Ось які карти випали

Овен — перевернутий Суд

Наступного року Ви мали б прийти до назрілих змін, але не зробите цього. Можливо, є якісь фактори, які не дають Вам рухатися далі, а може, Вам самим просто не хочеться. Карта вказує на те, що ви десь можете бути неправі і варто переглянути свої ідеали.

Телець — перевернута Дев’ятка жезлів

До Вас у 2022 році прийде неприємний сюрприз з минулого, який може вибити Вас з колії. Це може бути як людина, так і старі проблеми. Якщо ви будете зібрані і насторожі, то зможете дати їм відсіч.

Близнюки — Трійка жезлів

Це дуже сприятлива карта, яка обіцяє успіх у справах. Не бійтеся працювати, оскільки цього року вся Ваша робота окупиться, і все вийде.

Рак — Король кубків

Давно задумані плани нарешті здійсняться і успіх буде на Вашому боці. Не бійтеся бути відвертими та ділитися почуттями з близькими, але у відповідальні моменти приймайте рішення головою, а не серцем. Також у Вашому житті може з’явитися мудрий, інтелектуальний та емоційний чоловік, який пізніше відіграє важливу роль.

Лев — перевернутий Імператор

У 2022 році Ви можете стати жертвою власної нерішучості, емоційної незрілості та впертості, — почате не вдасться довести до кінця, і Вас давитимуть авторитетом інші. Постарайтеся поводитися більш зріло, і можливо вдасться уникнути провалу.

Діва — Королева пентаклів

Впевненість і практичність — ось під яким гаслом пройде для Вас наступний рік. Карта каже, що Ваша праця добре окупиться, Ви будете плідно працювати для благополуччя себе та своїх близьких, і на душі у Вас буде гармонія.

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Терези — Вежа

Наступний рік може стати для Вас переломним. Ви можете або просто прийти до якогось внутрішнього відкриття, або воно прийде до Вас через розриви у відносинах, зміну роботи або нервові зриви, хвороби. Чим швидше Ви подивитеся правді в очі і приймете істину, тим безболісніше мине цей рік.

Скорпіон — перевернутий Місяць

Якщо у Вас був період кризи та застою, то наступного року з’явиться світло наприкінці тунелю. Карти Таро обіцяють, що Ви зможете зібратися з силами, зайнятися творчістю та досягти бажаного.

Стрілець — перевернута Шістка жезлів

Успіх і просування кар’єрними сходами може вислизнути буквально з пальців до іншого. Якщо пощастить, то у майбутньому вам ще випаде перемога, але не зараз. Також можливе виникнення любовного трикутника у стосунках.

Козеріг — Король жезлів

Загалом це сприятлива карта, фортуна посміхнеться Вам, якщо Ви докладете зусиль для отримання бажаного. Може говорити про швидкий щасливий шлюб або отримання спадщини.

Водолій — Туз кубків

Це карта сили та могутності. Вітаємо, у 2022 році Ви будете на вершині хвилі, зможете досягти цілей та тріумфу по всіх напрямках. Але залишайтеся порядним та щирим, не опускайтеся до грубості та сили.

Риби — порожня карта

У колоді є дві карти з сорочкою з обох боків. Вони випадають, коли з якихось причин неможливо дати прогноз; можливо, від якогось питання залежить подальший результат ситуації або ж Ви просто не готові почути відповідь.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також писав, які знаки Зодіаку можуть одружитися у 2022 році.