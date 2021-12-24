Колядки на Різдво: топ-5, щоб привітати родичів та сусідів

З обрядовими піснями йдуть вітати всіх своїх знайомих

У багатьох українських містах готуються до святкування традиційного свята – Різдва Христового, яке 25 грудня відзначає католицька та протестантська церкви, а також пов’язані з ними релігійні напрямки, такі як лютеранство, англіканська церква та частина протестантських конфесій. Напередодні Різдва, як і названого "православного" 7 січня, прийнято виконувати обрядові пісні — колядки.

Колядки належать до найдавніших звичаїв, що сягнули наших днів. Вони пов’язані саме з Різдвом, адже як тільки на небі з’являється перша зірка – починається Свята вечеря, а ближче до її завершення дорослі та діти збираються та йдуть вітати всіх колядками з народженням Христа.

Тексти колядок містять побажання здоров’я, щасливого Нового Року та гарного врожаю наступного року.

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"Телеграф" підготував п’ять популярних колядок, з якими можна вітати своїх сусідів, родичів та просто знайомих.

Коляд, коляд, колядниця, Добра з медом паляниця, А без меду не така, Дайте, дядьку, п’ятака. Одчиняйте скриньку, Та давайте сливку, Одчиняйте сундучок, Та давайте п’ятачок.

Нова радість стала, яка не бувала, Над вертепом звізда ясна світлом засіяла. Де Христос родився, з Діви воплотився, Як чоловік пеленами убого оповився. Пастушки з ягнятком перед тим дитятком На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють. – Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю, Даруй літа щасливії цього дому господарю. Даруй господарю, даруй господині, Даруй літа щасливії нашій славній Україні.

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Коляд, коляд ,коляда У віконце загляда. У різдвяну світлу нічку Запали на радість свічку. Коляду поклич до хати, Щоб Ісуса привітати. Люди добрі, колядуйте, Сина Божого шануйте!

Радуйсь, земле, Коляда іде! Святий вечір, добрий вечір! Коляда іде, всім дари везе. Всім дари везе, нам слово каже. Нам слово каже, що вже світ сяє. Ми ж тебе, господарю, та й не понижаємо. А з святими Щедрами та й поздоровляємо!

Коляд, коляд, коляда! Холод взимку не біда. Двері швидше відчиніть, Нас до себе запустіть! Всі, хто є у вашій хаті, Будуть дужі та багаті! На городі вродять густо І картопля, і капуста, Помідори й огірочки І для сина, і для дочки. Ось промова в нас така! Ви ж готуйте п'ятака!

Додамо, що Україна може перейти на святкування Різдва виключно у грудні вже найближчими роками. Коли це станеться – читайте у матеріалі "Телеграфа".