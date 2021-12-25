Олів’є та холодець: скільки і як зберігати новорічні страви, щоб не отруїтися

Найнебезпечніші — салати на сметані та майонезі, солодощі з кремом та яйцями, страви з риби.

Олів’є, оселедець під шубою, салат з крабовими паличками, холодець та солодощі. Традиційні елементи Новорічного столу українців не лише можуть допомогти влаштувати "свято живота", а й завдати шкоди. Їх потрібно не тільки правильно зберігати, а й правильно готувати, щоб можна було насолоджуватися улюбленими стравами якомога довше.

Мікробіолог Оксана Вольська розповіла, як уникнути неприємностей зі стравами на Новий рік.

Перший секрет довгого зберігання олів’є та інших салатів зі сметанною та майонезною заправкою – у приготуванні овочів. Їх краще запекти у фользі та нарізати. Зберігати окремо від яєць, м’яса, риби та інших білків. Змішують салат перед подачею. І тут також є хитрість — цибулю та огірки потрібно додавати одночасно із заправкою.

Скільки зберігати їжу з Новорічного столу

Олів’є із заправкою потрібно з’їсти протягом 4 годин, залишки краще утилізувати. А от не заправленим і без огірків він може зберігатись більше доби – 40 годин.

Оселедець під шубою — зберігати не більше 24 годин, рахуючи з часом на просочення.

Салат із крабовими паличками – із заправкою – 24 години, без заправки – 48.

Фаршировані яйця — за умови варіння круто (15 хвилин) зберігаються 2-3 дні.

Холодець — від 3 до 4 днів. При цьому, якщо його залишилося ще багато, а їсти вже не хочеться — страву можна заморозити. Його можна використовувати протягом двох місяців і якщо кількість холодцю в організмі буде надмірною — розтопити і зварити суп.

Раніше "Телеграф" ділився рецептами, які можуть стати альтернативою звичним стравам у новорічні свята. Серед них – незвичайні салати та апетитні м’ясні страви.