Як прати пуховик вручну і в пральній машині: завдяки цим порадам річ буде, як нова

Якщо ви будете дотримуватися правил прання пуховика, то річ довгий час виглядатиме чудово

Спочатку поняття пуховик прийшло до нас разом із куртками, набитими пухом водоплавних птахів і належало виключно до цих речей. В останні роки ми все частіше купуємо верхній одяг зі штучним наповнювачем, але так само продовжуємо називати куртки пуховиками.

Незалежно від матеріалу наповнювача, головна проблема, пов’язана з таким одягом, залишається актуальною – як випрати пуховик, щоб він не втратив вигляду. На щастя, такий одяг не потрапив до списку речей, які не можна прати в машині.

Про те, як прати пуховик у пральній машині та вручну, розповів "Лайфхакер".

Як підготувати пуховик до прання

Насамперед необхідно вивчити інформацію на ярлику. Найчастіше виробники вказують, як потрібно доглядати за виробом. Також на ярлику є інформація про склад речі.

Якщо на вашому пуховику є хутро, то перед пранням його потрібно зняти, а якщо воно не знімається, його потрібно буде розчесати відразу після прання і кілька разів, поки воно буде сохнути.

Перевірте кишені, щоб у них нічого не залишилося, а також подивіться, чи немає у вашому пуховику дірок – щоб під час прання з них не виліз наповнювач, їх потрібно зашити.

Перед пранням, по можливості, варто відстебнути капюшон і застебнути всі кишені – це допоможе вберегти виріб від деформації.

Як прати пуховик у пральній машині

Перед пранням потрібно вивернути пуховик навиворіт, після цього покласти його в пральну машину. Щоб наповнювач не збивався під час прання, покладіть у барабан 2-3 спеціальні м’ячики для прання.

До спеціального відділення додайте миючий засіб. Перевагу краще віддати рідким засобам для прання.

У деяких пральних машинах є спеціальний режим для прання пуховиків. Навіть якщо у вашій такого немає, ви можете використовувати режим делікатного прання, вовни або шовку. Температура води не повинна бути вищою за 30 градусів.

Після основного прання виріб варто додатково прополоскати, щоб у ньому не залишилося миючого засобу.

Також не слід запускати сильний віджим — достатньо 400-600 оборотів за хвилину. Якщо вибрати більш інтенсивний віджим, то наповнювач може збитися грудками або навіть вилізти зі швів.

Як прати пуховик вручну

Для ручного прання пуховика необхідно набрати у великий таз або ванну теплу воду – як і при машинному пранні її температура не повинна перевищувати 30 градусів. Далі необхідно розчинити миючий засіб, кількість якого можна прорахувати за допомогою інструкції на упаковці.

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Пуховик замочіть у воді з пранням на 15-30 хвилин, після чого акуратно його почистіть за допомогою м’якої щітки або губки. Терти річ, як ми це звикли робити під час прання, не рекомендується.

Після цього необхідно кілька разів прополоскати річ у чистій воді і злегка віджати. Скручувати чи надто інтенсивно віджимати пуховик не варто – це може призвести до деформації вашої улюбленої речі.

Як сушити пуховик

Після прання потрібно розстебнути всі застібки, вивернути виріб з вивороту на лицьову сторону та витягнути кишені. Сушити варто у сухому приміщенні подалі від прямих сонячних променів та опалювальних приладів – високі температури руйнують структуру наповнювача, через що річ втрачає свої властивості та погано зберігає тепло.

Поки пуховик буде сохнути, його можна періодично збивати, щоб не скомкався наповнювач.

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