Розкрили всіх фіналістів: хто переміг у суперфіналі шоу "Маска" (фото та відео)

До героїв приєдналися два нових персонажі

Цієї суботи, 25 грудня, на телеканалі "Україна" відбувся фінал популярного маскарадного шоу "Маска". Зіркові детективи востаннє у другому сезоні "зняли маски" з відомих людей, які ховались у костюмах казкових героїв та демонстрували свої вокальні дані.

Як пройшов суперфінал шоу "Маска"

Беззмінний ведучий шоу Володимир Остапчук, який раніше потрапив у скандал через "голодну тусу", постав перед глядачами в образі полководця Гая Юлія Цезаря.

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

Після традиційного представлення суддів на сцені з’явилася запрошена гостя — загадкова Винова Краля, в образі якої ховалася співачка Віра Брежнєва.

Далі виступив перший фіналіст – самотній Мухомор. Герой виконав хіт Олександра Добриніна — "Розовые розы".

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

Найепатажніша учасниця Скандал заспівала зворушливу пісню Алли Пугачової — "Сильная женщина".

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

Останньою виступила мрійлива і сентиментальна Жирафа, до якої один із зіркових детективів — Дзідзьо — має теплі почуття. Героїня виконала пісню британської виконавиці Адель – Skyfall.

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

За результатами першого голосування маску зняв Мухомор, в образі якого був співак Олег Кензов.

Перед фінальним викриттям детективів та глядачів познайомили з другим запрошеним гостем шоу – Новорічною Кулькою, яка розкриє себе лише у новорічному випуску шоу 31 грудня. Героїня виконала дитячу пісню "Елочка, елка – лесной аромат".

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

Хто став переможцем другого сезону шоу "Маска"

У фіналі залишилися лише дві героїні – Скандал та Жирафа.

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

В результаті голосування і зіркових детективів, і глядачів у залі, переможницею другого сезону шоу "Маска" стала Жирафа. Срібна призерка Скандал показала своє справжнє "обличчя" — героїнею виявилася українська співачка та телеведуча Оля Цибульська.

У масці самої переможниці Жирафи був український співак MЕLOVIN!

Нагадаємо, що у минулих випусках зіркові детективи та глядачі розкрили Баяна (Інна Білоконь), Грифона (Андрій П'ятов), Фею (Лілія Ребрик), Совеня (Сергій Танчинець), Кажана (Остап Ступка), Шмеля (Степан Казанін), Порося (Павло Зібров), Робота, Білого Тигра та Кота.