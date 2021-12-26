Зустріти Новий рік і не померти: як поласувати майонезними салатами у свято без шкоди здоров'ю

Дієтолог розповіла, скільки можна їсти салатів, заправлених майонезом

Новорічні застілля із великою кількістю майонезних салатів та інших "важких" страв можуть привести до печії, набряків і переїдання. Як не нашкодити своєму організму під час свят – "Телеграфу" розповіла дієтолог-терапевт Юлія Поворознюк.

Найбільш калорійні новорічні страви

За словами експерта, більше всього калорій у стравах, що мають майонез або надлишок олії. В цьому списку традиційні святкові салати "Олів’є", "Шуба" чи "Вінегрет". Їх треба вживати не більше 3 столових ложок за порцію. Дієтолог радить класти в салат небагато того чи іншого варіанту жиру, адже на столі будуть інші страви з його достатньою кількістю. Так, на 3 столові ложки "Олів’є" слід покласти близько 5 грамів майонезу. Те ж саме стосується салатів із оліями – оливковою, соняшниковою чи іншою. Експерт рекомендує розраховувати порцію так: на 1 чайну ложку заправки 3 столових ложок салату.

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Який майонез обрати для салату

Дієтолог рекомендує використовувати домашній майонез. Або читайте етикетки цього продукту та обирайте майонез із природних інгредієнтів, який би містив мінімум ароматизаторів, згущувачів, емульгаторів. Експерт попередила, що якщо ви з’їсте багато майонезу поганої якості, то може бути загострення реактивного панкреатину, погано відреагує підшлункова, жовчний міхур і печінка. Краще робити майонез самим: так ви точно будете знати, з чого він складається.

Які наші органи найбільш страждають під час свят

За словами дієтолога, надлишок вживання жирів і вуглеводів, надмірне вживання солодкого й алкоголю негативно б’є по печінці. Вона починає страждати і може збільшуватися в об’ємі. Підшлункова залоза теж може зазнати шкоди, після свят часто виникає реактивний артрит. Шлунок реагує на надлишок їжі та йде формування гастроезофагеальних, дуоденогастральних рефлюксів, а ще може початися печія. Страждає і шкіра, зокрема після свят ймовірні набряки під очима. Ниркам шкоди завдає велика кількість спиртного, солі та білків.

"Практично всі органи страждають, тому краще не переїдати і не перепивати, а більше гуляти, спілкуватися з близькими і насолоджуватися моментом", — підсумувала дієтолог.

Як повідомляв "Телеграф", дієтолог Тетяна Лакуста розповіла, в кого найбільше шансів набрати зайве за час свят. Разом із тим експерт запевнила, що насправді після Нового року люди набирають незначну вагу, тож не слід занадто зациклюватися на цьому питанні.