Їх допускають усі: головні помилки при пранні, які псують речі та створюють вогкість у ванній

Поради, які вбережуть речі, машинку та самі нерви

Сучасні пральні машини для автоматичного прання дуже сильно спростили сам процес прання, і не кожен тепер замислюється над тим, як правильно прати в пральній машинці. Ми вже писали про те, які речі в жодному разі не можна класти в машинку, а тепер звернемо увагу на те, як правильно прати та сортувати речі.

Про це пише sovkusom.

Найчастіші помилки при пранні в пральній машині

Додаєте кондиціонер під час прання рушників

З кондиціонером махрові рушники дуже погано починають вбирати вологу та висихати набагато довше, внаслідок чого у ванній з’являється сирий запах. Також кондиціонер погано впливає на спортивний одяг.

Не чистите пральну машинку

Регулярне очищення продовжує життя вашої "помічниці", допомагає уникати розмноження бактерій, запобігає появі неприємних запахів. Також варто мити ємність, куди засипаєте пральний порошок. Порада: щоб очистити барабан, раз на рік запускайте машинку з гарячою водою, а відсік для порошку заповнюєте звичайним оцтом (100 мл).

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Прання ковдр та подушок один раз

Краще ставити додаткове полоскання зі звичайною водою. Це допоможе уникнути зайвих запахів та домішок, які можуть викликати алергію та свербіння.

Не розстібаєте ґудзики, не застібаєте замки

У процесі прання такі деталі відриваються, а блискавки псуються. Крім того, замки можуть пошкодити сусідні речі.

Прання купальників у машинці

Те, що не варто робити, якщо не хочете розтягнути речі. Їх краще прати вручну та у прохолодній воді.

Зазначимо, що є такі речі, які вимагають дуже делікатного ставлення до себе. До цих речей належать пуховики, які при неправильному пранні втрачають свій зовнішній вигляд, а наповнювач псується. Як правильно прати пуховик в машинці — читайте в нашому матеріалі.