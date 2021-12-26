Їх допускають усі: головні помилки при пранні, які псують речі та створюють вогкість у ванній
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Поради, які вбережуть речі, машинку та самі нерви
Сучасні пральні машини для автоматичного прання дуже сильно спростили сам процес прання, і не кожен тепер замислюється над тим, як правильно прати в пральній машинці. Ми вже писали про те, які речі в жодному разі не можна класти в машинку, а тепер звернемо увагу на те, як правильно прати та сортувати речі.
Про це пише sovkusom.
Найчастіші помилки при пранні в пральній машині
- Додаєте кондиціонер під час прання рушників
З кондиціонером махрові рушники дуже погано починають вбирати вологу та висихати набагато довше, внаслідок чого у ванній з’являється сирий запах. Також кондиціонер погано впливає на спортивний одяг.
- Не чистите пральну машинку
Регулярне очищення продовжує життя вашої "помічниці", допомагає уникати розмноження бактерій, запобігає появі неприємних запахів. Також варто мити ємність, куди засипаєте пральний порошок. Порада: щоб очистити барабан, раз на рік запускайте машинку з гарячою водою, а відсік для порошку заповнюєте звичайним оцтом (100 мл).
- Прання ковдр та подушок один раз
Краще ставити додаткове полоскання зі звичайною водою. Це допоможе уникнути зайвих запахів та домішок, які можуть викликати алергію та свербіння.
- Не розстібаєте ґудзики, не застібаєте замки
У процесі прання такі деталі відриваються, а блискавки псуються. Крім того, замки можуть пошкодити сусідні речі.
- Прання купальників у машинці
Те, що не варто робити, якщо не хочете розтягнути речі. Їх краще прати вручну та у прохолодній воді.
Зазначимо, що є такі речі, які вимагають дуже делікатного ставлення до себе. До цих речей належать пуховики, які при неправильному пранні втрачають свій зовнішній вигляд, а наповнювач псується. Як правильно прати пуховик в машинці — читайте в нашому матеріалі.
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