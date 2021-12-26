Борються з похолоданням та створюють музику: добірка найкращих котиків тижня (фото, відео)

Терапія за допомогою наших пухнастих друзів залишається одним із найкращих засобів для покращення настрою

Наші домашні улюбленці — нескінченне джерело веселих і кумедних історій, які переказуються або навіть демонструються впродовж тривалого часу. І поки у світі захоплюються флешмобом, який пропонує поглянути на світ очима пухнастика, ми пропонуємо ознайомитися з найяскравішими котиками тижня.

Для цього "Телеграф" підготував добірку найцікавіших відео та мемів.

Почнемо з того, що визнаємо очевидне — коти, не зважаючи на непростий характер, справді вміють дружити. Правда, іноді різні зухвальці нахабним способом користуються цією самою дружбою.

Нехай тоді й не дивуються, якщо навіть найбільш ангельське терпіння раптово скінчиться.

Втім, іноді самі коти можуть бути приставучими до інших тварин. Але ми впевнені — це вони не зі зла, а лише тому, що хочуть гратися! Навіть якщо вони, кхм, трохи більші, ніж звичайні домашні кішки.

Слід зазначити, що котики завжди мали славу тих героїв, які розбираються абсолютно у всьому. І не в останню чергу вони чудово "шарять" в астрології. (Повірте, Скорпіон, який не виспався, підтверджує!)

Також котики вміють добре заспокоювати нерви своїм мурчанням. Щоправда, іноді виявляється, що початковою причиною переляку, після якого треба підлікувати нервову систему, теж виявляються саме котячі…

Ймовірно, все тому, що не слід грати з пухнастиками в ігри на кшталт "Як стати котольйонером?" Ці непосиди можуть захотіти виграти суперприз! (А ще вони явно не оберуть варіант "спати вночі", якщо їх не привчити).

Натомість можна запропонувати їм зіграти в невмираючу класику приставкових та комп’ютерних ігор!

Ну або, на крайній край, заспівайте разом з ними якийсь суперхіт. Тільки не забудьте про найширший котячий діапазон голосу!

Або попросіть свого вихованця допомогти вам у написанні власної пісні. Впевнені, ці пустуни здатні надати вам море натхнення та ідей!

Ну і, звичайно ж, коти чудово можуть допомогти у підготовці до святкування Нового року. Не всім, звісно, до вподоби зимова погода.

Зате вони точно знають, з думкою про що ви зазвичай проводите зимові свята.

Котики теж люблять їжу!

А ще коти — чудові декоратори і, на відміну від багатьох інших, точно знають, як має виглядати ідеальна новорічна ялинка.

Якщо вам припала до душі наша сьогоднішня підбірка пушистиків, то "Телеграф" рекомендує ознайомитися і з проказами котиків, якими ми щедро ділилися раніше.