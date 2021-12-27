Гороскоп Таро на тиждень: Дівам варто ризикнути, а Стрільці відкриють нову сторінку в житті з Нового року

Карти Таро багатьом обіцяють успіх у справах

Початок нового року мало для кого минає легко, але представники кількох знаків Зодіаку зможуть серйозно покращити своє життя.

"Телеграф" склав гороскоп для всіх знаків на тиждень із 27 грудня до 2 січня 2022 року.

Ось такі карти випали цього тижня

Овен — перевернутий Туз кубків

Ви нещирі із самим собою у своїх почуттях або надто егоїстичні, через що надії не виправдаються, а настрій буде мінливим та дратівливим. Постарайтеся ні з ким конфліктувати і попрацювати над щирістю.

Телець — перевернутий Самітник

Найближчими днями постарайтеся не ігнорувати свій внутрішній голос і поради надійних людей, оскільки через недосвідченість можете зробити помилку, про яку після сильно пошкодуєте.

Близнюки – перевернута Дев’ятка мечів

Запасіться терпінням і вірою, — незабаром Ваше життя покращає і криза закінчиться.

Рак — перевернена Шістка кубків

Можливо, Ви загрузли в трясовині минулого і старих переживань. Якщо це про Вас, то саме зараз настав час оновитися. Відпустіть печалі, людей та речі, які не приносять Вам радості. Також картка може вказувати на отримання спадщини.

Лев — Лицар пентаклів

Продовжуйте спокійно працювати, і Вам вдасться успішно завершити всі справи. Якщо хтось запропонує Вам допомогу, не відмовляйтеся.

Діва — Колесо удачі

Назва карти говорить сама за себе, і початок 2022 принесе Вам новий поворот у житті на краще. Можливо, доведеться десь ризикнути, але удача на вашому боці.

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Терези — Ієрофант

Підбиваючи підсумки року, Ви помітите, що досягли певних успіхів, але не піддавайтеся гордині і не зупиняйтеся на досягнутому. Не нехтуйте мудрими порадами, а якщо Вам потрібно зробити вибір, — дуже добре подумайте над ним, щоб не припуститися помилки.

Скорпіон — перевернута Четвірка жезлів

Це карта завершення роботи, відпочинку, блаженства та гармонії. Якщо у Вас є розпочата справа, то вона закінчиться успіхом. Якщо запит іде для заміжньої жінки, її діти будуть красивими.

Стрілець — Блазень

На цьому тижні Вам представиться сприятлива можливість почати нову сторінку в житті, щось якісно змінити на краще. Слухайте голос серця і не проґавте цю можливість.

Козеріг — перевернутий Король жезлів

Ви впевнено йдете до своєї мети, але при цьому не надто замислюєтеся про почуття оточуючих, що може обернутися для Вас конфліктами, невтішними відгуками та неприємними новинами. По можливості будьте добрішими.

Водолій — перевернута Королева кубків

Найближчими днями Вас із головою можуть захлеснути негативні емоції, проте вони будуть лише у Вашій голові. Намагайтеся не зловживати алкоголем і спиратися на розум, а не на почуття.

Риби — перевернута Трійка пентаклів

У цьому положенні картка вказує на халтуру. В силу недосвідченості та відсутності особливого бажання Ви можете філонити у найближчий тиждень у різних аспектах, починаючи від роботи та закінчуючи стосунками з іншими людьми.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував любовний гороскоп для всіх знаків Зодіаку на наступний рік.