На цей знак китайського гороскопу у рік Чорного Тигра чекають проблеми з грошима

Знаку Дракона слід бути дуже обережним з фінансами.

Незабаром настане рік Чорного Водяного Тигра за східним календарем, який одним знакам китайського гороскопу принесе щастя, а от на інших можуть чекати проблеми в деяких сферах. Астрологи назвали знак китайського гороскопу, на який у 2022-му році чекають проблеми з грошима.

Про це пише "1001 гороскоп".

На знак Дракона у 2022 чекає певне просування кар’єрними сходами, що натомість загрожує ревнощами, заздрістю і підступами конкурентів. Це може провокувати конфлікти та суперечки на роботі, що своєю чергою загрожує Дракону всілякими каверзами з боку партнерів. Дракона цілком можуть "кинути" на гроші, і щоб не втратити свої накопичення йому необхідно позбутися ризикованих інвестицій і в жодному разі не слухати "корисних порад" від "доброзичливців" щодо грошей.

З фінансами на рік Чорного Тигра Дракону слід бути дуже акуратним, адже, крім підступів конкурентів, проблем йому може додати ще й власна непрактичність.

Раніше "Телеграф" називав знаки Зодіаку, на яких у 2022-му році впаде несподіване багатство.