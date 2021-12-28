Встигнути до Нового року: 7 речей, які потрібно зробити 31 грудня

Нумеролог дала поради про те, чим зайнятися до новорічної ночі

Перш, ніж келихи наповняться ігристим, а на годиннику стрілки досягнуть 00.00, знаменуючи початок 2022 року, займіться простими, але корисними заняттями та підготуйте своє життя до нового періоду. Напередодні Нового року нумеролог Лариса Нохріна дала "Телеграфу" сім порад про те, що потрібно зробити 31 грудня.

Ці 7 рекомендацій нумеролога допоможуть вам зустріти Новий рік із чистими думками, продуманими планами й позитивними емоціями:

Сходіть у лазню (прямо як у культовому фільмі "Іронія долі, або з легкою парою!"). Позбудьтеся всіх непотрібних речей. Наприклад, викиньте косметику, в якої минув термін придатності. Або зробіть ревізію у шафах, а непотрібний одяг віддайте у притулок або віднесіть до церкви. Викиньте речі, які нагадують про тяжкі періоди життя. Залиште важкі думки, вибачте всіх, хто вас образив, а ще дайте прощення самому собі за ті чи інші провини та помилки. Вибачтеся перед тими, кого ви образили. Подякуйте собі та всесвіту за минулий рік і прожитий досвід. Проведіть ритуал бажань. Так, запишіть свої бажання (як незначні, як-от покупка сумочки, так і глобальні) на аркуш паперу. Після сховайте його в заповітне місце. Не перечитуйте листок часто.

Нагадаємо, астролог зробила гороскоп для всіх знаків Зодіаку у Новому 2022 році. Насичений рік чекає на тих, хто народився під стихією землі, на приємні сюрпризи можуть розраховувати вогняні знаки, у житті повітряних знаків Зодіаку настають серйозні зміни, а стихія води обіцяє своїм "підопічним" різноманітні події.

Як повідомляв "Телеграф", господарем 2022 року став Чорний Тигр. Для зустрічі Нового року підійде вбрання натуральних відтінків. Вибирайте сині, пудрово-рожеві, бежеві, коричневі, зелені та чорні кольори для "луку" в новорічну ніч.