Як правильно загадувати бажання у новорічну ніч, аби воно здійснилося: є важливий нюанс

Нумеролог розкрила секрет успішного формулювання бажання на Новий рік

Вночі з 31 грудня на 1 січня, зустрічаючи Новий рік, всі ми о 0 годин 0 хвилин загадуємо бажання. Виявляється, що просити абстрактного миру у всьому світі чи щастя для сім’ї не варто: такі запити всесвіт не приймає. Докладніше про секрети загадування новорічного бажання "Телеграфу" розповіла нумеролог Лариса Нохріна.

Перш за все, ви повинні знати, що в Новий рік потрібно зосередити свої думки на вашому найзаповітнішому бажанні.

Головне правило — загадувати бажання, яке відноситься безпосередньо до вас, стосується вас особисто. Просити щось для інших як новорічної ночі, так і в інший момент року, неправильно. За словами нумеролога, загадувати бажання про іншу людину недоцільно ніколи.

Момент, коли на циферблаті хвилинна та годинна стрілки досягнуть нуля, зазначає Нохріна, виводить нас за межі матеріального світу.

Крім того, нумеролог радить загадувати бажання і в інші святкові дати. Зокрема, на Різдво Христове, 7 січня, і Хрещення Господнє, 19 січня. Робити це слід уночі. У ці свята, додає Нохріна, о 00.00 відкриваються небеса і наші бажання прямо транслюються у всесвіт.

Нагадаємо, згідно з китайським гороскопом символом Нового 2022 року стане Чорний Тигр. Щоби задобрити смугастого господаря року, вам потрібно підібрати вбрання у синіх, чорних і золотих тонах. Намагайтеся, щоби святковий стіл був різноманітним, а в новорічному меню були м’ясні страви.

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