Фортуна буде прихильною: 4 знаки китайського гороскопа, на яких чекає успіх у рік Чорного Тигра

2022 рік багато змінить у житті кожного з цих знаків Зодіаку.

Ось-ось настане Новий 2022 рік, покровителем якого стане Чорний Водяний Тигр. Астрологи відзначають, що Чорний Тигр допоможе кожному, хто зуміє перемогти в собі лінощі і наполегливо пробиватиметься до свого світлого майбутнього. Проте до деяких представників зодіакального кола новий господар року буде більш прихильний, ніж до інших.

Оскільки стихією 2022-го року є Вода, то саме водні знаки і будуть у пріоритеті, а це люди, народжені у роки Щура та Свині. Також, пощастить і знакам Дерева — народженим на рік Тигра та Кролика.

Джерело: Аstroscope

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Найудачливіші знаки Зодіаку китайського гороскопа у 2022-му році

Рік Щура

Загалом рік Тигра 2022 для Щура буде вдалий. На представників знака чекає значна допомога долі в досягненні бажаного, але важливо пам’ятати, що ніхто нічого не робитиме за вас. Тому одразу визначтеся, що для вас дійсно важливо і які результати ви хочете отримати. Поставте собі за мету і йдіть до неї.

Рік Тигра

У народжених на рік Тигра у 2022 році потенціал буде надзвичайно високий, тому викладатись потрібно буде на всі 100%. Завзятість та професіоналізм допоможуть досягти висот, які раніше здавались недосяжними. Якщо щось не виходитиме, не переживайте — просто зачекайте і спробуйте знову.

Рік Кролика

Китайський гороскоп на 2022 рік передбачає Кроликам чимало дивовижних подій, і найчастіше обставини будуть складатися виключно вдало. Однак це зовсім не означає, що працювати не доведеться. Рік буде вдалим, але наскільки, наскільки ви зможете реалізувати свій потенціал.

Рік Свині

Народжені в рік Свині в 2022 році почуватимуться впевнено і багато ситуації вирішаться самі собою. Працюйте на всі сто, тоді отримаєте ще більше переваг, а колишні досягнення, які вважались за значні, померкнуть у порівнянні з новими горизонтами.

Раніше астролог розповів, що найбільше за рік Чорного Водяного Тигра пощастить чотирьом знакам Зодіаку. Хто опинився у списку щасливчиків – дивіться у нашому попередньому матеріалі.