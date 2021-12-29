Рус

З чистого листа: чотирьом знакам Зодіаку карти Таро обіцяють нове життя у 2022 році

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
80
Близнюки, Раки, Діви та Скорпіони можуть розпочати нове життя у новому році Новина оновлена 29 грудня 2021, 17:27
Близнюки, Раки, Діви та Скорпіони можуть розпочати нове життя у новому році

Головне не боятися розлучатися з минулим

Кожен у глибині душі сподівається, що Новий рік принесе у наше життя щось добре, приємні зміни та моменти. І для чотирьох знаків Зодіаку 2022 року так і буде.

Як говорить прогноз карт Таро від "Телеграфу", складений на новорічний тиждень, цими знаками стануть Близнюки, Рак, Діва та Стрілець.

Близнюкам випала перегорнута Дев’ятка мечів

У звичайному положенні ця карта пророкує багато сліз і душевного болю, проте в перевернутому положенні сенс кардинально змінюється на краще і може говорити про те, що після затяжної кризи життя нарешті почне налагоджуватися.

Ракам випала перевернута Шістка кубків

На Новий рік у Вас вийде почати дихати на повні груди і відпустити всі образи і переживання, які мучили Вас довгий час. Дивіться вперед у майбутнє, і не повертайтеся на минуле. Можливо, для цього доведеться попрощатися із деякими людьми.

Дівам випало Колесо удачі

І назва цієї карти говорить сама за себе. Початок 2022 року принесе Вам "щасливий квиток" у краще майбутнє, а тому не бійтеся ризикувати та жити на повну.

Стрільцям випала карта Шут

Якщо Вам захочеться щось спонтанно змінити у своєму житті, по дрібниці або в глобальному плані, не стримуйте себе, дійте, як велить серце. Початок року може дати Вам чудову можливість змінити все на краще.

Читайте також на "Телеграфі" любовний гороскоп Таро, який пророкує, хто наступного року може одружитися, а хто проведе його на самоті.

Теги:
#Гороскоп #Прогноз Таро
Один гриб, зібраний у забороненому місці, коштуватиме порушнику 75 грн
Суспільство
Штрафи за збирання грибів, риболовлю та полювання збільшили в 10 разів, але є нюанс (інфографіка)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Один гриб, зібраний у забороненому місці, коштуватиме порушнику 75 грн
Штрафи за збирання грибів, риболовлю та полювання збільшили в 10 разів, але є нюанс (інфографіка)
Дата публікації
Категорія
Зеленська вибачилася у соцмережі
"У якому світі вони живуть?" Зеленська спантеличила українців "скумбрією по 8 грн за кілограм" (відео)
Дата публікації
Категорія
Сервіси Google і не тільки подорожчають вже з 1 січня
Українців з 1 січня обкладуть ще одним податком: кому доведеться "вивернути кишені"
Дата публікації
Категорія
Які соцвиплати отримають українці у новому році
Держава розщедриться: які соцвиплати очікують українців у 2022 році
Дата публікації
Категорія
Відомо, що загиблому виповнилося 36 років
Український військовий застрелився на Донбасі: подробиці