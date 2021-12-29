З чистого листа: чотирьом знакам Зодіаку карти Таро обіцяють нове життя у 2022 році

Головне не боятися розлучатися з минулим

Кожен у глибині душі сподівається, що Новий рік принесе у наше життя щось добре, приємні зміни та моменти. І для чотирьох знаків Зодіаку 2022 року так і буде.

Як говорить прогноз карт Таро від "Телеграфу", складений на новорічний тиждень, цими знаками стануть Близнюки, Рак, Діва та Стрілець.

Близнюкам випала перегорнута Дев’ятка мечів

У звичайному положенні ця карта пророкує багато сліз і душевного болю, проте в перевернутому положенні сенс кардинально змінюється на краще і може говорити про те, що після затяжної кризи життя нарешті почне налагоджуватися.

Ракам випала перевернута Шістка кубків

На Новий рік у Вас вийде почати дихати на повні груди і відпустити всі образи і переживання, які мучили Вас довгий час. Дивіться вперед у майбутнє, і не повертайтеся на минуле. Можливо, для цього доведеться попрощатися із деякими людьми.

Дівам випало Колесо удачі

І назва цієї карти говорить сама за себе. Початок 2022 року принесе Вам "щасливий квиток" у краще майбутнє, а тому не бійтеся ризикувати та жити на повну.

Стрільцям випала карта Шут

Якщо Вам захочеться щось спонтанно змінити у своєму житті, по дрібниці або в глобальному плані, не стримуйте себе, дійте, як велить серце. Початок року може дати Вам чудову можливість змінити все на краще.

Читайте також на "Телеграфі" любовний гороскоп Таро, який пророкує, хто наступного року може одружитися, а хто проведе його на самоті.