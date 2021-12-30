Про що не варто просити у Новий рік: 4 правила загадування бажань

Правильно загадане бажання у новорічну ніч гарантує його виконання

Вже в новорічну ніч, з 31 грудня на 1 січня, ми починаємо замислюватися про свої бажання та плани на наступний рік. Як загадати бажання, щоби воно здійснилося? Яке потрібно вибрати формулювання? Про це і не лише "Телеграфу" розповіла психолог, доктор філософії, TV-експерт й автор статей Олена Шершньова.

Правило 1. Бажання має викликати радість

Найважливіше, на що варто звертати увагу, це внутрішній відгук і ваша реакція на ці бажання, емоції і відчуття.

"Якщо бажання викликає у вас тривогу, страх того, що не справдиться, інші негативні емоції, то або ще не настав час для загадування такого бажання, або необхідно змінити формулювання", — пояснює Шершньова.

Якщо ж бажання наповнює серце передчуттям, захопленням, радістю, приємними відчуттями та емоціями – тоді це ваше бажання.

"Загадуйте таке бажання, отримуйте задоволення від самого загадування, передчувайте те, як воно здійсниться: так ви вже налаштуєтеся на правильний лад", — закликає експерт.

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Правило 2. Реалістичність бажання

Психолог додає, що бажання має бути реалістичним у вашому розумінні. Нереалістичні прохання до всесвіту, як правило, викликають побоювання з приводу того, що не здійсняться. Якщо ж ви сповнені захоплення, то підсвідомо ви впевнені: ваше бажання може втілитися в реальність.

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Правило 3. Жодного "не" в загадуванні бажань

Шершньова нагадує: "Усім відомо правило не вживати частинку "не", а точніше – використовувати формулювання у ствердній формі".

"Це вкрай важливо, — наголошує психолог. — Коли ми щось заперечуємо, то на цьому і фокусуємося. Говорячи "хочу здоров’я" - ми залучаємо здоров’я, вимовляючи "не хочу хворіти" - оточуємо своє життя поняттям хвороб".

Психолог просить звернути увагу на такий момент: якщо якісь свої бажання ви не можете сформулювати без частинки "не", це означає, що фокусування на негативі таке сильне, що може істотно заважати в досягненні бажаного. Шершньова рекомендує пропрацювати цей нюанс, відмовитися від частинок "не", а вже потім ствердно і позитивно формулювати свої бажання.

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Правило 4. Бажання як цілі

Якщо вам подобається сприймати бажання як цілі – це може суттєво допомогти у їх виконанні.

"Я у своєму житті любить переводити бажання в цілі. Тобто думати про те, як я можу досягти того чи іншого", — поділилася Шершньова.

Якщо ви вважаєте, що ваші мрії не у вашій владі – не поспішайте опускати руки.

"Якщо якесь ваше бажання не залежить від вас, ви абсолютно нічого не можете зробити в його напрямі, то тоді дуже важливо таке бажання відпустити. Загадувати, візуалізувати, насолоджуватися своїми приємними емоціями, передчуттям, а потім м’яко відпускати, щоб не зациклюватися. Оскільки зайва зацикленість на тому чи іншому бажанні може його відштовхувати", — пояснила психолог.

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