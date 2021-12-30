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З відступаючим 2021-м! Смішні меми та приколи про Новий рік

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Новорічні приколи, які зарядять позитивом
Новорічні приколи, які зарядять позитивом

Приколи про Новий рік допоможуть підняти настрій собі та своїм близьким

Іноді здається, що останні дні перед Новим роком минають не зовсім радісно, як хотілося б. Але так не має бути! У цей передноворічний період необхідно, щоб усі були з позитивним настроєм, що дуже важливо у непрості часи.

Щоб зарядитися веселощами та сміхом можна подивитися актуальні новорічні приколи. У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав найсмішніші меми, прикольні карикатури, веселі новорічні жарти, які неодмінно піднімуть настрій усім без винятку!

Приколи про Новий рік-2022

Ще більше смішних новорічних жартів ви знайдете у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з мемів і приколів про Новий рік, вам сюди.

Теги:
#Гумор #Новий рік #Меми #Приколи
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