Інспектор Хвіст перевірку ялинки почав: смішні меми та відео про котиків перед Новим Роком

Пушистики давно готові до чарівної ночі року

До зустрічі Нового 2022 року залишилися, фактично, лічені години. Зрозуміло, що людство масово готується до свята — планує новорічне меню, готує подарунки та, звичайно ж, прикрашає будинок та ялинку. А за останньою вже пильно стежать котики, які шалено закохані у Новий рік.

"Телеграф" вирішив зібрати добірку домашніх улюбленців, які всіма лапами та хвостами демонструють, наскільки для них важливі зимові свята.

І почати, мабуть, слід з того, що кожен поважаючий себе кошатник знає: немає для ялинки кращої прикраси, ніж домашній улюбленець. Надто вже естетично коти виглядають разом із ялинковими іграшками.

Ймовірно, котів манять блискучі вогники гірлянд

Вони непогано виглядають в якості іграшки

Найкраще янголятко для ялинки

А якщо ви не збираєтесь наряджати ялинку, то побійтеся Бога подумайте про котів! Як вони в Новий рік — і без інтенсивних тренувань?

Котики краще знають

Втім, відносини новорічного деревця та кота часто нагадують стандартну голлівудську історію у стилі "любов-ненависть". Пухнастикам подобається дивитися на ялинку і навіть гратися з нею, але захоплення від самих новорічних красунь особливо чекати не доводиться.

Ялинка точно сама впала

Думаємо, кота можна зрозуміти — адже там ялинка!

Саме тому люди і приймають досить неординарні рішення про те, як убезпечити ялинку від домашнього вихованця.

Взяли й сховали ялинку від кота

Ялинка на стелі — не вихід

Дивиться так, ніби точно знає, що дострибне

Деякі коти при цьому всім своїм зовнішнім виглядом показують, наскільки обурені спробами нечемних "людей" обмежити їм доступ до новорічного деревця.

Голі ялинки — образа для кота

Втім, це все одно не гарантія, що коти не зможуть дістатися зеленої красуні. Аж надто їм подобається проводити несподівані перевірки ялинок. Тільки й встигаєш помітити, що хвіст між гілками стирчить!

Здається, що проводиться якийсь древній ритаул

Втім, коти вміють не лише дбати про ялинку. Не забувають пухнастики і про подарунки. Адже купили щось хороше своєму хвостатому товаришу?

Здається, кіт уміє розмовляти!

А деякі створюють настрій іншим способом – виконанням найкращих різдвяних хітів. Зізнайтеся, у вас ця пісня теж миттєво заграла у голові!

Є й котики, які співчувають і розуміють тих, кого новорічна метушня вже стомила.

Дуже багатьом такий стан знайомий

Ну а найжиттєвішим, на думку нашої редакції, став кіт, який є втіленням останніх днів та годин перед зустріччю Нового року для, здається, більшості людей.

Коти теж страждають від нервів

Вітаємо вас із прийдешніми святами та бажаємо вам і вашим хвостикам всього найкращого у Новому році! Нехай маленькі тигри тільки тішать!

А якщо вам ще хочеться веселощів, пов’язаних з котиками, то обов’язково перегляньте попередню тематичну добірку мемів та смішних відео від "Телеграфа".