Інспектор Хвіст перевірку ялинки почав: смішні меми та відео про котиків перед Новим Роком
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Пушистики давно готові до чарівної ночі року
До зустрічі Нового 2022 року залишилися, фактично, лічені години. Зрозуміло, що людство масово готується до свята — планує новорічне меню, готує подарунки та, звичайно ж, прикрашає будинок та ялинку. А за останньою вже пильно стежать котики, які шалено закохані у Новий рік.
"Телеграф" вирішив зібрати добірку домашніх улюбленців, які всіма лапами та хвостами демонструють, наскільки для них важливі зимові свята.
І почати, мабуть, слід з того, що кожен поважаючий себе кошатник знає: немає для ялинки кращої прикраси, ніж домашній улюбленець. Надто вже естетично коти виглядають разом із ялинковими іграшками.
А якщо ви не збираєтесь наряджати ялинку, то
побійтеся Бога подумайте про котів! Як вони в Новий рік — і без інтенсивних тренувань?
Втім, відносини новорічного деревця та кота часто нагадують стандартну голлівудську історію у стилі "любов-ненависть". Пухнастикам подобається дивитися на ялинку і навіть гратися з нею, але захоплення від самих новорічних красунь особливо чекати не доводиться.
Саме тому люди і приймають досить неординарні рішення про те, як убезпечити ялинку від домашнього вихованця.
Деякі коти при цьому всім своїм зовнішнім виглядом показують, наскільки обурені спробами нечемних "людей" обмежити їм доступ до новорічного деревця.
Втім, це все одно не гарантія, що коти не зможуть дістатися зеленої красуні. Аж надто їм подобається проводити несподівані перевірки ялинок. Тільки й встигаєш помітити, що хвіст між гілками стирчить!
Втім, коти вміють не лише дбати про ялинку. Не забувають пухнастики і про подарунки. Адже купили щось хороше своєму хвостатому товаришу?
А деякі створюють настрій іншим способом – виконанням найкращих різдвяних хітів. Зізнайтеся, у вас ця пісня теж миттєво заграла у голові!
Є й котики, які співчувають і розуміють тих, кого новорічна метушня вже стомила.
Ну а найжиттєвішим, на думку нашої редакції, став кіт, який є втіленням останніх днів та годин перед зустріччю Нового року для, здається, більшості людей.
Вітаємо вас із прийдешніми святами та бажаємо вам і вашим хвостикам всього найкращого у Новому році! Нехай маленькі тигри тільки тішать!
А якщо вам ще хочеться веселощів, пов’язаних з котиками, то обов’язково перегляньте попередню тематичну добірку мемів та смішних відео від "Телеграфа".
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