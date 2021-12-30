Як вивести сіль зі взуття: надійні способи

Сіль та інші хімічні реагенти нещадно псують взуття

У зимовий час наше взуття піддається інтенсивному впливу не тільки морозів, а й солі, якою у великій кількості посипають тротуари вулиць, щоб запобігти їхній слизькості. Крім солі також використовуються реагенти — хімічні речовини, якими "удобрюють" проїзні частини.

Як очистити взуття від солі, пише natalka.pp.ua.

Звідки з’являються білі плями на взутті

Ви напевно помічали, що після пішої прогулянки взимку на вашому взутті, особливо замшевому, утворюються білі плями та смужки. Це і є сіль, що сприяє псуванню речі, з якого б матеріалу вона не була зроблена.

Як вивести сіль зі взуття, яке зроблено зі шкіри

Рицина або звичайна рослинна олія. Ретельно протріть висохлі чобітки чистою ганчіркою, змоченою у теплій воді. Витріть шкіру сухою тканиною і нанесіть трохи касторової олії за допомогою ватного диска. Повторіть процедуру за потребою. Оцет та взуттєвий крем. Ретельно заберіть залишки солі за допомогою зубної щітки, особливо шви. Протріть плями на шкірі за допомогою змоченої в розчині столового оцту ганчірки. Дайте висохнути взуттю близько 30 хвилин. Висохлі чобітки натріть кремом до блиску і залиште на кілька годин. Прополіруйте чистою тканиною.

Як вивести сіль із взуття, яке зроблено із замші

Щітка та пар. Набийте взуття старими газетами. Очистіть замшу за допомогою жорсткої щітки вздовж ворсу, потім — проти. Потримайте взуття над парою протягом 3-5 хвилин. Після завершення процедури зачешіть ворс в одному напрямку.

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Як захистити взуття від солі та інших реагентів

Перед початком зимового сезону шкіряні чоботи протягом декількох днів протирайте рициновою олією. Це знизить ризик появи розводів і зробить шкіру набагато м’якшою. Обробіть чоботи зі шкіри водовідштовхувальним засобом, що містить силікон, норковою олією або безбарвним воском. Перед виходом на вулицю протріть взуття з нубука або замші розрізаною навпіл картоплею. Обробіть взуття захисними засобами, що продаються у магазинах.

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