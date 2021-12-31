Моргенштерн, Еліна Світоліна і Тарас Цимбалюк: найгучніші весілля 2021 року зірок в Україні й не тільки

Рік запам’ятався таємними весільними церемоніями та зірковими молодятами, яким за 50

У 2021 році весільний бум почав набирати колишні, доковідні обороти. Серед одружених за останні 12 місяців пар багато зіркових особистостей – співаків, акторів і спортсменів. "Телеграф" згадує, хто з відомих персон зважився на одруження у році, що минає.

Ніколас Кейдж

Весілля Ніколаса Кейджа

16 лютого голлівудський актор Ніколас Кейдж, якому 57 років, одружився вп’яте. Під вінець у Лас-Вегасі зірковий наречений повів 26-річну японку Ріко Шібата. Наречена вдягла на церемонію ексклюзивне кімоно.

Аріана Гранде

Аріана Гранде з нареченим

15 травня відбулося таємне весілля 28-річної американської співачки Аріани Гранде та її коханого Далтона Гомеса, з яким вона познайомилася у 2020 році. Розпис проходив у будинку артистки, що у Каліфорнії. Були присутні лише найближчі.

Гвен Стефані

Весілля Гвен Стефані

3 липня одружилася 51-річна американська виконавиця Гвен Стефані. Її обранцем став 45-річний Блейк Шелтон, із яким співачка була у стосунках 6 років. Пишна церемонія проходила на ранчо нареченого в Оклахомі. Сукню нареченої створила знаменита дизайнерка Віра Вонг. Весілля проходило таємно від ЗМІ, але пізніше кохані поділилися знімками з їхнього пам’ятного дня.

Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк і Тіна Антоненко

Український актор, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк 3 липня одружився зі своєю коханою Тіною Антоненко. Весілля з найріднішими проходило серед мальовничих краєвидів у Карпатах.

Наталія Краснова

Наталія Краснова з чоловіком

9 липня російська блогерка-мільйонник 41-річна Наталія Краснова втретє вийшла заміж. Особу свого нового чоловіка Краснова приховує.

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Еліна Світоліна

Еліна Світоліна вийшла заміж

16 липня покинула ряди холостячок українська тенісистка Еліна Світоліна. Її чоловіком став француз Гаель Монфіс, також тенісист. Весілля у лавандових тонах проходило у Швейцарії.

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Ірина Горбачова та Антон Савлєпов

Ірина Горбачова й Антон Савлєпов

У липні в Туреччині відбулося таємне весілля російської актриси з українським корінням Ірини Горбачової та українського співака, учасника гурту "Агонь" Антона Савлєпова. Зіркові персони були знайомі вже кілька років, а 2020-го офіційно заявили про те, що вони пара.

Дар’я Легейда та Дмитро Сова

Весілля Дарії Легейди та Дмитра Сови

28 серпня склалася нова творча сімейна пара: одружилися українські актори Дмитро Сова та Даша Легейда. Церемонія проходила на березі Дніпра у Києві.

Настя "з собачкою з Уханя" та голова ДМС Максим Соколюк

Максим Соколюк та Анастасія Зінченко

29 серпня зіграли весілля голова Держміграційної служби Максим Соколюк й Анастасія Зінченко, відома як "дівчина з собачкою з Уханя". Церемонія відбулася через півроку після офіційного розпису молодих. Як відомо, звела пару пандемія та напружена ситуація з виїздом із Китаю, в якій опинилася 25-річна Настя зі своїм улюбленцем. Для Соколюка це другий шлюб.

Моргенштерн

Моргенштерн та Ділара

23-річний російський співак Моргенштерн 31 серпня офіційно узаконив стосунки зі своєю дівчиною Діларою, з якою він знайомий понад 4 роки. Весілля було під стать епатажному виконавцю: з циганами, бійкою, обміном нарядами, розпусними танцями, тамадою Ксенією Собчак й іменитими гостями. Так, ведуча та блогерка Настя Івлєєва завітала на церемонію у жалобному вбранні.

Лілі Коллінз

Лілі Коллінз із нареченим

4 вересня пішла під вінець 33-річна англо-американська актриса, зірка серіалу "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз. Її чоловік – 38-річний режисер Чарлі Макдауелл. Урочистість із молодятами та їхніми близькими відбулася на мальовничих гарячих джерелах Дантон, штат Колорадо.

Анжеліка Терлюга

Анжеліка Терлюга та Володимир Зарецький

29-річна українська каратистка Анжеліка Терлюга зв’язала себе шлюбом із тренером з карате Володимиром Зарецьким. Весілля грали наприкінці вересня в одному із ресторанів Одеси.

Періс Хілтон

Весілля Періс Хілтон

40-річна світська левиця, американська актриса Періс Хілтон вперше одружилася 11 листопада 2021 року. Її чоловіком став ровесник нареченої, письменник та підприємець Картер Реум. На весіллі у зіркової нареченої було кілька розкішних нарядів. Пишне торжество тривало три дні поспіль у маєтку Бель-Ейр, Лос-Анджелес.

Іванна Онуфрійчук

Іванна Онуфрійчук та Алмаз

Українська ведуча Іванна Онуфрійчук та її коханий, казахський мільйонер, Алмаз встигли зіграти одразу два весілля. Одне з них на Мальдівах на початку року, а вже офіційно розписалися в одному із РАГСів Києва 11 листопада. Наречена мала два весільних вбрання.

Роман Сасанчин

Роман Сасанчин із дружиною

2 грудня переможець "Голосу країни-10" 19-річний Роман Сасанчин одружився зі своєю 23-річною дівчиною Іванкою. А вже 30 грудня у пари народилася донька. Додамо, що пишного весілля у молодих не було: Іванна й Роман розписалися спонтанно та швидко у РАГСі того ж дня, коли прийшли подавати документи. Проте мріють зробити яскраву весільну церемонію вже після народження малюка.

Раніше "Телеграф" повідомляв, хто зі знаменитих політиків та артистів помер у 2021 році. Хтось із зірок пішов із життя вже в похилому віці, а хтось покинув цей світ раптово й загадково.