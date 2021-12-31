Рус

Моргенштерн, Еліна Світоліна і Тарас Цимбалюк: найгучніші весілля 2021 року зірок в Україні й не тільки

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
35
2021 рік видався врожайним на весілля
2021 рік видався врожайним на весілля

Рік запам’ятався таємними весільними церемоніями та зірковими молодятами, яким за 50

У 2021 році весільний бум почав набирати колишні, доковідні обороти. Серед одружених за останні 12 місяців пар багато зіркових особистостей – співаків, акторів і спортсменів. "Телеграф" згадує, хто з відомих персон зважився на одруження у році, що минає.

Ніколас Кейдж

Весілля Ніколаса Кейджа
Весілля Ніколаса Кейджа

16 лютого голлівудський актор Ніколас Кейдж, якому 57 років, одружився вп’яте. Під вінець у Лас-Вегасі зірковий наречений повів 26-річну японку Ріко Шібата. Наречена вдягла на церемонію ексклюзивне кімоно.

Аріана Гранде

Аріана Гранде з нареченим
Аріана Гранде з нареченим

15 травня відбулося таємне весілля 28-річної американської співачки Аріани Гранде та її коханого Далтона Гомеса, з яким вона познайомилася у 2020 році. Розпис проходив у будинку артистки, що у Каліфорнії. Були присутні лише найближчі.

Гвен Стефані

Весілля Гвен Стефані
Весілля Гвен Стефані

3 липня одружилася 51-річна американська виконавиця Гвен Стефані. Її обранцем став 45-річний Блейк Шелтон, із яким співачка була у стосунках 6 років. Пишна церемонія проходила на ранчо нареченого в Оклахомі. Сукню нареченої створила знаменита дизайнерка Віра Вонг. Весілля проходило таємно від ЗМІ, але пізніше кохані поділилися знімками з їхнього пам’ятного дня.

Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк і Тіна Антоненко
Тарас Цимбалюк і Тіна Антоненко

Український актор, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк 3 липня одружився зі своєю коханою Тіною Антоненко. Весілля з найріднішими проходило серед мальовничих краєвидів у Карпатах.

Наталія Краснова

Наталія Краснова з чоловіком
Наталія Краснова з чоловіком

9 липня російська блогерка-мільйонник 41-річна Наталія Краснова втретє вийшла заміж. Особу свого нового чоловіка Краснова приховує.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна вийшла заміж
Еліна Світоліна вийшла заміж

16 липня покинула ряди холостячок українська тенісистка Еліна Світоліна. Її чоловіком став француз Гаель Монфіс, також тенісист. Весілля у лавандових тонах проходило у Швейцарії.

Ірина Горбачова та Антон Савлєпов

Ірина Горбачова й Антон Савлєпов
Ірина Горбачова й Антон Савлєпов

У липні в Туреччині відбулося таємне весілля російської актриси з українським корінням Ірини Горбачової та українського співака, учасника гурту "Агонь" Антона Савлєпова. Зіркові персони були знайомі вже кілька років, а 2020-го офіційно заявили про те, що вони пара.

Дар’я Легейда та Дмитро Сова

Весілля Дарії Легейди та Дмитра Сови
Весілля Дарії Легейди та Дмитра Сови

28 серпня склалася нова творча сімейна пара: одружилися українські актори Дмитро Сова та Даша Легейда. Церемонія проходила на березі Дніпра у Києві.

Настя "з собачкою з Уханя" та голова ДМС Максим Соколюк

Максим Соколюк та Анастасія Зінченко
Максим Соколюк та Анастасія Зінченко

29 серпня зіграли весілля голова Держміграційної служби Максим Соколюк й Анастасія Зінченко, відома як "дівчина з собачкою з Уханя". Церемонія відбулася через півроку після офіційного розпису молодих. Як відомо, звела пару пандемія та напружена ситуація з виїздом із Китаю, в якій опинилася 25-річна Настя зі своїм улюбленцем. Для Соколюка це другий шлюб.

Моргенштерн

Моргенштерн та Ділара
Моргенштерн та Ділара

23-річний російський співак Моргенштерн 31 серпня офіційно узаконив стосунки зі своєю дівчиною Діларою, з якою він знайомий понад 4 роки. Весілля було під стать епатажному виконавцю: з циганами, бійкою, обміном нарядами, розпусними танцями, тамадою Ксенією Собчак й іменитими гостями. Так, ведуча та блогерка Настя Івлєєва завітала на церемонію у жалобному вбранні.

Лілі Коллінз

Лілі Коллінз із нареченим
Лілі Коллінз із нареченим

4 вересня пішла під вінець 33-річна англо-американська актриса, зірка серіалу "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз. Її чоловік – 38-річний режисер Чарлі Макдауелл. Урочистість із молодятами та їхніми близькими відбулася на мальовничих гарячих джерелах Дантон, штат Колорадо.

Анжеліка Терлюга

Анжеліка Терлюга та Володимир Зарецький
Анжеліка Терлюга та Володимир Зарецький

29-річна українська каратистка Анжеліка Терлюга зв’язала себе шлюбом із тренером з карате Володимиром Зарецьким. Весілля грали наприкінці вересня в одному із ресторанів Одеси.

Періс Хілтон

Весілля Періс Хілтон
Весілля Періс Хілтон

40-річна світська левиця, американська актриса Періс Хілтон вперше одружилася 11 листопада 2021 року. Її чоловіком став ровесник нареченої, письменник та підприємець Картер Реум. На весіллі у зіркової нареченої було кілька розкішних нарядів. Пишне торжество тривало три дні поспіль у маєтку Бель-Ейр, Лос-Анджелес.

Іванна Онуфрійчук

Іванна Онуфрійчук та Алмаз
Іванна Онуфрійчук та Алмаз

Українська ведуча Іванна Онуфрійчук та її коханий, казахський мільйонер, Алмаз встигли зіграти одразу два весілля. Одне з них на Мальдівах на початку року, а вже офіційно розписалися в одному із РАГСів Києва 11 листопада. Наречена мала два весільних вбрання.

Роман Сасанчин

Роман Сасанчин із дружиною
Роман Сасанчин із дружиною

2 грудня переможець "Голосу країни-10" 19-річний Роман Сасанчин одружився зі своєю 23-річною дівчиною Іванкою. А вже 30 грудня у пари народилася донька. Додамо, що пишного весілля у молодих не було: Іванна й Роман розписалися спонтанно та швидко у РАГСі того ж дня, коли прийшли подавати документи. Проте мріють зробити яскраву весільну церемонію вже після народження малюка.

Раніше "Телеграф" повідомляв, хто зі знаменитих політиків та артистів помер у 2021 році. Хтось із зірок пішов із життя вже в похилому віці, а хтось покинув цей світ раптово й загадково.

Теги:
#Весілля #Хілтон #Моргенштерн #Іванна Онуфрійчук
Кадр відеоконференції на початку грудня
Світ
Санкції — Росії, допомога — Україні: про що говорили Байден та Путін перед Новим роком
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Кадр відеоконференції на початку грудня
Санкції — Росії, допомога — Україні: про що говорили Байден та Путін перед Новим роком
Дата публікації
Категорія
Коронавірусна статистика по Україні на 31 грудня
На кінець року кількість хворих знову підскочила: свіжа статистика COVID-19 в Україні
Дата публікації
Категорія
Намагайтеся провести останній день року з максимальною користю
Встигнути до Нового року: 7 речей, які потрібно зробити 31 грудня
Дата публікації
Категорія
Чи варто купувати житло у 2022 році
Купувати, але не пізніше березня: про що слід знати українцям, які хочуть придбати житло у 2022 році
Дата публікації
Категорія
Українці часто їздять узимку відпочивати
Де відпочити взимку: українцям назвали найбільш "ходові" варіанти для туризму