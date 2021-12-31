Моргенштерн, Еліна Світоліна і Тарас Цимбалюк: найгучніші весілля 2021 року зірок в Україні й не тільки
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Рік запам’ятався таємними весільними церемоніями та зірковими молодятами, яким за 50
У 2021 році весільний бум почав набирати колишні, доковідні обороти. Серед одружених за останні 12 місяців пар багато зіркових особистостей – співаків, акторів і спортсменів. "Телеграф" згадує, хто з відомих персон зважився на одруження у році, що минає.
Ніколас Кейдж
16 лютого голлівудський актор Ніколас Кейдж, якому 57 років, одружився вп’яте. Під вінець у Лас-Вегасі зірковий наречений повів 26-річну японку Ріко Шібата. Наречена вдягла на церемонію ексклюзивне кімоно.
Аріана Гранде
15 травня відбулося таємне весілля 28-річної американської співачки Аріани Гранде та її коханого Далтона Гомеса, з яким вона познайомилася у 2020 році. Розпис проходив у будинку артистки, що у Каліфорнії. Були присутні лише найближчі.
Гвен Стефані
3 липня одружилася 51-річна американська виконавиця Гвен Стефані. Її обранцем став 45-річний Блейк Шелтон, із яким співачка була у стосунках 6 років. Пишна церемонія проходила на ранчо нареченого в Оклахомі. Сукню нареченої створила знаменита дизайнерка Віра Вонг. Весілля проходило таємно від ЗМІ, але пізніше кохані поділилися знімками з їхнього пам’ятного дня.
Тарас Цимбалюк
Український актор, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк 3 липня одружився зі своєю коханою Тіною Антоненко. Весілля з найріднішими проходило серед мальовничих краєвидів у Карпатах.
Наталія Краснова
9 липня російська блогерка-мільйонник 41-річна Наталія Краснова втретє вийшла заміж. Особу свого нового чоловіка Краснова приховує.
Еліна Світоліна
16 липня покинула ряди холостячок українська тенісистка Еліна Світоліна. Її чоловіком став француз Гаель Монфіс, також тенісист. Весілля у лавандових тонах проходило у Швейцарії.
Ірина Горбачова та Антон Савлєпов
У липні в Туреччині відбулося таємне весілля російської актриси з українським корінням Ірини Горбачової та українського співака, учасника гурту "Агонь" Антона Савлєпова. Зіркові персони були знайомі вже кілька років, а 2020-го офіційно заявили про те, що вони пара.
Дар’я Легейда та Дмитро Сова
28 серпня склалася нова творча сімейна пара: одружилися українські актори Дмитро Сова та Даша Легейда. Церемонія проходила на березі Дніпра у Києві.
Настя "з собачкою з Уханя" та голова ДМС Максим Соколюк
29 серпня зіграли весілля голова Держміграційної служби Максим Соколюк й Анастасія Зінченко, відома як "дівчина з собачкою з Уханя". Церемонія відбулася через півроку після офіційного розпису молодих. Як відомо, звела пару пандемія та напружена ситуація з виїздом із Китаю, в якій опинилася 25-річна Настя зі своїм улюбленцем. Для Соколюка це другий шлюб.
Моргенштерн
23-річний російський співак Моргенштерн 31 серпня офіційно узаконив стосунки зі своєю дівчиною Діларою, з якою він знайомий понад 4 роки. Весілля було під стать епатажному виконавцю: з циганами, бійкою, обміном нарядами, розпусними танцями, тамадою Ксенією Собчак й іменитими гостями. Так, ведуча та блогерка Настя Івлєєва завітала на церемонію у жалобному вбранні.
Лілі Коллінз
4 вересня пішла під вінець 33-річна англо-американська актриса, зірка серіалу "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз. Її чоловік – 38-річний режисер Чарлі Макдауелл. Урочистість із молодятами та їхніми близькими відбулася на мальовничих гарячих джерелах Дантон, штат Колорадо.
Анжеліка Терлюга
29-річна українська каратистка Анжеліка Терлюга зв’язала себе шлюбом із тренером з карате Володимиром Зарецьким. Весілля грали наприкінці вересня в одному із ресторанів Одеси.
Періс Хілтон
40-річна світська левиця, американська актриса Періс Хілтон вперше одружилася 11 листопада 2021 року. Її чоловіком став ровесник нареченої, письменник та підприємець Картер Реум. На весіллі у зіркової нареченої було кілька розкішних нарядів. Пишне торжество тривало три дні поспіль у маєтку Бель-Ейр, Лос-Анджелес.
Іванна Онуфрійчук
Українська ведуча Іванна Онуфрійчук та її коханий, казахський мільйонер, Алмаз встигли зіграти одразу два весілля. Одне з них на Мальдівах на початку року, а вже офіційно розписалися в одному із РАГСів Києва 11 листопада. Наречена мала два весільних вбрання.
Роман Сасанчин
2 грудня переможець "Голосу країни-10" 19-річний Роман Сасанчин одружився зі своєю 23-річною дівчиною Іванкою. А вже 30 грудня у пари народилася донька. Додамо, що пишного весілля у молодих не було: Іванна й Роман розписалися спонтанно та швидко у РАГСі того ж дня, коли прийшли подавати документи. Проте мріють зробити яскраву весільну церемонію вже після народження малюка.
Раніше "Телеграф" повідомляв, хто зі знаменитих політиків та артистів помер у 2021 році. Хтось із зірок пішов із життя вже в похилому віці, а хтось покинув цей світ раптово й загадково.
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