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Хвилина та готово: лайфхак, як миттєво подрібнити яйця на салати

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Як швидко порізати яйця без яйцерізки Новина оновлена 31 грудня 2021, 11:42
Як швидко порізати яйця без яйцерізки

Цей спосіб допоможе заощадити час на кухні.

Передодні Нового року це завжди напружений день, половина якого проходить на кухні, адже потрібно багато всього приготувати. Тому дуже корисно знати кілька лайфхаків, які дозволять заощадити час на приготування страв.

Оскільки у багатьох салатах одним з інгредієнтів є яйця, ми пропонуємо до вашої уваги пораду, як за кілька секунд можна їх подрібнити. Для цього не потрібно нічого надприродного, лише варені яйця та товкач для картоплі.

Цей лайфхак "Телеграф" знайшов на сторінці кулінарного блогу в Інстаграмі foody_clubs.

Як подрібнити варені яйця за кілька секунд:

Покладіть у тарілку кілька варених яєць і подрібніть їх товкачем для картоплі. Ось і весь "рецепт".

А щоб дізнатися заздалегідь, що готує новий 2022, слід прогнозувати астрологів. Зірки розповіли, хто у списку улюбленців удачі на 2022 рік.

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Теги:
#Яйця #Лайфхак
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