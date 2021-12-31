"Не бійтеся бути собою і мріяти!": як Астаф’єва, Сумська та інші українські зірки привітали з прийдешнім Новим роком (фото, відео)

Чого бажають селебріті у 2022-му році

До Нового 2022 року залишилися лічені години. Багато хто з нас уже провів підсумки непростого минаючого, зараз накривають святкові столи і вітають своїх близьких і друзів з прийдешнім, бажаючи дорогим людям всього найкращого.

Зірки українського шоу-бізнесу також не забули про своїх шанувальників. Селебріті поділилися сімейними фото, подякували життю за ті цінні уроки, які вона піднесла у 2021-му, а також привітали з прийдешнім Новим роком.

Санта Дімопулос

Українська співачка, колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Санта Дімопулос опублікувала фото зі своїм чоловіком та дітьми. 34-річна артистка побажала "всім, незважаючи на будь-які бурі та негаразди, мати свій оплот, свою тиху (або галасливу) гавань, де вас люблять і чекають. Не бійтеся бути собою і мріяти! Дякуйте, любіть, помічайте деталі, живіть з відкритим серцем і сійте добро".

Alyona Alyona

Реперша Альона Савраненко, яка цього місяця представила фанатам свого хлопця, блогера Yoxden (Дениса), створила справжню новорічну листівку, на якій позує разом з коханим.

"Крутий рік… Я щиро бажаю, щоб 2022 був ще крутіший для всіх нас. Сьогодні ми с Денисом вітаємо вас вдвох і бажаємо вам: подвійну дозу щястя, подвійну дозу здоров’я, подвійну дозу найяскравіших емоцій, щоб мрії здійснювалися вдвічі швидше і працювалося вам вдвічі легше"

Даша Астаф’єва

Колишня солістка гурту NikitA, українська співачка і модель Даша Астаф’єва подякувала 2021 році "за стару і нову мене. За близьких, які поруч і з ними все добре. Нехай так і буде! Особливо двох пухнастих. все ще улюбленіше і важливіше, коли поряд ці два свідки. Але найбільше, я хочу подякувати тим серцям, які повірили і зробили сміливі кроки: такі люди зароджують безстрашне і божевільне бажання жити! своє щастя! Дякую і прощай. 2022 рік дисуда! Я хочу тебе. Друзі, будьте щасливі, не втомлюйтеся шукати та знаходити своє щастя! Люблю вас і дякую за все"

Олександра Кучеренка

Українська телеведуча, дружина ведучого програми "Світ навиворіт" Дмитра Комарова Олександра Кучеренко побажала своїм підписникам в Інстаграмі, щоб їхні улюблені завжди були поряд.

"З прийдешнім!", — написала телеведуча, прикріпивши до посту спільне фото зі своїм чоловіком.

Ольга Сумська

Українська актриса Ольга Сумська написала: "Вітаю вас, дорогі друзі, з прийдешнім Новим 2022 роком!! Нехай він буде світлим і мирним для нашої планети!"

Monatik

Український співак Дмитро Монатик показав відеоуривки зі свого життя. На кадрах виконавець зафіксував свою дружину і двох синів, спільні пригоди та курйозні моменти.

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"60% того, що побачив мій телефон… Оу, Мій Рік! Ти навчив мене жити тими, хто цього дійсно заслуговує. Дякую!!! Тигр!!! Ми готові… Всіх з прийдешнім новим роком!!!"

Євген Комаровський

Відомий в Україні та за її межами лікар-педіатр Євген Комаровський нарядився у Діда Мороза. Чоловік побажав своїм підписникам "дітей слухняних, мужиків не жадібних, жінок добрих".

Також Комаровський написав у своєму пості: "З прийдешнім 2022 роком! Друзів, кохання, оптимізму, здоров’я! Побільше доброти, краси, подорожей! І порозуміння з добрими людьми!"

Додамо, що цей Новий рік деякі з нас відзначатимуть на самоті. Які переваги є в усамітненому святкуванні 2022 року – читайте у нашому попередньому матеріалі.