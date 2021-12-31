Щоб все збулося: 3 важливі правила загадування бажань у новорічну ніч

Всесвіт надасть купу можливостей, а весь світ допомагатиме вам їх реалізувати

Здавалося б, це простіше простого — правильно загадати бажання, але чому бажання тоді збуваються не у всіх?

Як пише астролог Олена з ником astrologia_horarnaya в Інстаграмі, важливо дотриматися 3 правил, перед тим як загадувати бажання:

Важливо бути щедрими: ви не тільки берете з цього світу, а ще й віддаєте: добрі справи, благодійність, турбота про когось/чогось обов’язкова, щоб дотримуватися гармонії. Запам’ятайте: ви щедрі до світу – світ щедрий до вас. Важливо дозволити собі це мати — правильно уявляти: наприклад, ви хочете авто — ви не повинні боятися дорогу машину. Ви повинні сміливо уявляти її не перед собою, а себе в ній за кермом. Щоб було легше, пам’ятайте: речі для людей, а не люди для речей. Важливо отримати задоволення від реалізації бажання — правильно ним скористатися — скористатися для себе і на благо.

Коли потрібно загадувати бажання у Новий рік:

Найкращий час для загадування бажань буквально 31 грудня опівночі. Це пояснюється тим, що дуже велика кількість людей загадують бажання новорічної ночі рівно опівночі, тим самим колективно створюють потужний егрегор для здійснення бажань.

Бажання можна записати на листок, але не варто спалювати і кидати в келих, а краще сховати у потаємне місце.

Як раніше писав "Телеграф", 2022 рік, згідно з китайським календарем, має два головні символи — Дерево (Тигр) і Вода. Вони, своєю чергою, передбачають 5 основних умов успіху.