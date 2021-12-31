Рус

Щоб все збулося: 3 важливі правила загадування бажань у новорічну ніч

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
26
Як правильно загадувати бажання — поради астролога Новина оновлена 31 грудня 2021, 22:36
Як правильно загадувати бажання — поради астролога

Всесвіт надасть купу можливостей, а весь світ допомагатиме вам їх реалізувати

Здавалося б, це простіше простого — правильно загадати бажання, але чому бажання тоді збуваються не у всіх?

Як пише астролог Олена з ником astrologia_horarnaya в Інстаграмі, важливо дотриматися 3 правил, перед тим як загадувати бажання:

  1. Важливо бути щедрими: ви не тільки берете з цього світу, а ще й віддаєте: добрі справи, благодійність, турбота про когось/чогось обов’язкова, щоб дотримуватися гармонії. Запам’ятайте: ви щедрі до світу – світ щедрий до вас.
  2. Важливо дозволити собі це мати — правильно уявляти: наприклад, ви хочете авто — ви не повинні боятися дорогу машину. Ви повинні сміливо уявляти її не перед собою, а себе в ній за кермом. Щоб було легше, пам’ятайте: речі для людей, а не люди для речей.
  3. Важливо отримати задоволення від реалізації бажання — правильно ним скористатися — скористатися для себе і на благо.

Коли потрібно загадувати бажання у Новий рік:

Найкращий час для загадування бажань буквально 31 грудня опівночі. Це пояснюється тим, що дуже велика кількість людей загадують бажання новорічної ночі рівно опівночі, тим самим колективно створюють потужний егрегор для здійснення бажань.

Бажання можна записати на листок, але не варто спалювати і кидати в келих, а краще сховати у потаємне місце.

Як раніше писав "Телеграф", 2022 рік, згідно з китайським календарем, має два головні символи — Дерево (Тигр) і Вода. Вони, своєю чергою, передбачають 5 основних умов успіху.

Теги:
#Новий рік #Загадування бажань
ГБР отримало нового главу
Україна
Зеленський призначив нового директора ДБР: хто ним став
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
ГБР отримало нового главу
Зеленський призначив нового директора ДБР: хто ним став
Дата публікації
Категорія
Уряд заборонив піднімати націнку на батони вище 10%
В Україні почали регулювати ціни на хліб та олію: подробиці
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський під час звернення на Новий 2021 рік
Новорічне привітання президента Зеленського: онлайн-трансляція
Дата публікації
Категорія
Дмитро Куліба та Світлана Павелецька
Голову МЗС України зняли у компанії ефектної блондинки: хто вона (відео)
Дата публікації
Категорія
Які подарунки хочуть отримати українці на Новий рік
"Балалайку" і "щоб забрали жінку на пів року": оприлюднено список подарунків, які українці мріють отримати в Новий рік