Що потрібно зробити вранці 1 січня, щоб рік склався вдало: 4 обов'язкових пункти

Перший день року варто розпочати з позитивних емоцій

Почати змінювати життя на краще можна у будь-який день, але якщо вам потрібна особлива мотивація, то перший день нового року – чудова нагода почати життя з нової сторінки.

Психолог Оксана Глущенко розповіла для "РБК-Україна", що необхідно зробити 1 січня, аби новий рік став вдалим. Деякі справи можна навіть поєднати з переглядом новорічних фільмів та поїданням святкових салатів.

Експерт радить починати 1 січня з таких завдань:

обміркувати плани на рік; скласти перелік цілей та завдань; продумати, як можна досягти бажаного; працювати над новими звичками, які змінять життя на краще.

Психолог рекомендує не перевантажувати себе новими завданнями у свята та присвятити перше січня родині й близьким, дозволити собі відпочити, спокійно перезавантажитись та зарядитися позитивними емоціями.

Оксана Глущенко також вважає за необхідне розпочати ранок із позитивних усмішок та подяки світу за ще один прожитий рік. За її словами, що не відбувалося б минулого року, важливо залишити весь негатив і намагатися оточувати себе лише тим, що приносить радість та задоволення. Також 1 січня варто привітати друзів та знайомих із Новим роком.

Почніть ранок з посмішки та подяки: новому року, людям, які вас оточують. Зателефонуйте друзям, знайомим, надішліть їм повідомлення в месенджерах та побажайте їм цілий рік жити у позитивному ритмі.

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