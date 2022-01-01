Світло в кінці тунелю: карти Таро обіцяють двом знакам Зодіаку зміни на краще у 2022 році

У двох знаків криза нарешті закінчиться

У Новий рік кожен хоч трохи, та вірить у диво, і сподівається, що у наступні 12 місяців у житті обов’язково щось зміниться на краще.

Для двох знаків Зодіаку так і буде, як каже гороскоп Таро від "Телеграфу" на наступний рік, ними стануть Рак і Скорпіон.

Ракам випала карта Король кубків

Це дуже сприятлива карта, яка обіцяє, що неприємності нарешті почнуть обходити Вас стороною, чорна смуга закінчиться, а у всіх справах супроводжуватиме удача. У 2022 році Ви будете схильні до домашнього затишку, щирості та щедрості.

Якщо у Вас були серйозні плани на найближчий рік, то, швидше за все, вони втіляться. Також є шанс, що Ви зустрінете партнера, з яким зав’яжуться міцні стосунки.

Скорпіону випала карта перевернутий Місяць

У прямому положенні ця карта прогнозує страхи і обман, але в перевернутому положенні вказує на те, що незабаром криза закінчиться і в кінці тунелю почне сяяти світло.

Можливо, Ви деякий час були в полоні шкідливих звичок, страхів, проблем та самообману, проте перевернений Місяць каже, що незабаром це закінчиться і Ви знову знайдете свій шлях у житті.

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