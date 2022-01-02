Рус

Інакше буде погано: трьом знакам Зодіаку карти Таро радять змінитись у 2022 році

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
317
Для Овнів, Львів та Терезів настав час змінюватися
Для Овнів, Львів та Терезів настав час змінюватися

Залишити все як є вже не можна

Багато хто обіцяє собі на Новий рік змінити своє життя на краще, але для трьох знаків Зодіаку у 2022 році зміни просто необхідні.

Як говорить прогноз "Телеграфу" за картами Таро, складений для всіх знаків Зодіаку на 2022 рік, цими знаками є Овен, Лев та Терези.

Овнам випала карта перегорнутий Суд

У Вашому житті спостерігається певний застій, зміни давно назріли, але Ви все ніяк не можете на них вирішитися, можливо тому є об’єктивні причини, але швидше за все Ви самі просто не хочете.

У цьому положенні карта вказує на Вашу неправоту, і рекомендує переглянути Ваші ідеали протягом найближчих місяців.

Левам випав перевернутий Імператор

У 2022 році Леви можуть постраждати від власної нерозсудливості, нерішучості, упертості. Через ці якості Ви провалите задумане і втратите авторитет.

Однак провалу можна уникнути, якщо Ви зможете стати більш зрілим.

Терезам випала Вежа

Ця карта говорить про те, що для Терезів настав переломний рік, час внутрішніх змін. І чим більш відкриті Ви будете, тим безболісніше пройде трансформація.

Якщо ж Ви піддаватиметеся змінам неохоче, вони все одно прийдуть, але через зміну роботи, місце проживання, крах стосунків або нервові зриви.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував прогноз по картах Таро, на кого чекають зради та одруження у 2022 році.

Теги:
#Гороскоп #Прогноз Таро
Володимир Зеленський переконаний: нашому суспільству потрібні зміни
Політика
Зеленський назвав топ-7 подій, які чекають на українців у "вирішальному" 2022 році
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський переконаний: нашому суспільству потрібні зміни
Зеленський назвав топ-7 подій, які чекають на українців у "вирішальному" 2022 році
Дата публікації
Категорія
Україна працює над отриманням безвізу
Відомі умови для безвізу України зі США: подробиці
Дата публікації
Категорія
Хлопця поранили під час ескалації на фронті 27 грудня
На Донбасі проросійський снайпер застрелив 20-річного українця: подробиці та фото
Дата публікації
Категорія
У вбивстві підозрюють його сусідів по дому
У Польщі на новорічній вечірці вбили українця: затримали 12 людей
Дата публікації
Категорія
Міс Україна-1993 Ірина Барабаш сьогодні
Краса та кримінал із 90-х: як склалася доля "Міс Україна-93", чоловіка якої вбили у Харкові 8 років тому