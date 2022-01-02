Інакше буде погано: трьом знакам Зодіаку карти Таро радять змінитись у 2022 році

Залишити все як є вже не можна

Багато хто обіцяє собі на Новий рік змінити своє життя на краще, але для трьох знаків Зодіаку у 2022 році зміни просто необхідні.

Як говорить прогноз "Телеграфу" за картами Таро, складений для всіх знаків Зодіаку на 2022 рік, цими знаками є Овен, Лев та Терези.

Овнам випала карта перегорнутий Суд

У Вашому житті спостерігається певний застій, зміни давно назріли, але Ви все ніяк не можете на них вирішитися, можливо тому є об’єктивні причини, але швидше за все Ви самі просто не хочете.

У цьому положенні карта вказує на Вашу неправоту, і рекомендує переглянути Ваші ідеали протягом найближчих місяців.

Левам випав перевернутий Імператор

У 2022 році Леви можуть постраждати від власної нерозсудливості, нерішучості, упертості. Через ці якості Ви провалите задумане і втратите авторитет.

Однак провалу можна уникнути, якщо Ви зможете стати більш зрілим.

Терезам випала Вежа

Ця карта говорить про те, що для Терезів настав переломний рік, час внутрішніх змін. І чим більш відкриті Ви будете, тим безболісніше пройде трансформація.

Якщо ж Ви піддаватиметеся змінам неохоче, вони все одно прийдуть, але через зміну роботи, місце проживання, крах стосунків або нервові зриви.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував прогноз по картах Таро, на кого чекають зради та одруження у 2022 році.