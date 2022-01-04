Пісні страви на Різдвяний стіл: що обов’язково потрібно приготувати на Святвечір

Традиційно на стіл ставлять дванадцять пісних страв, за кількістю апостолів Христових.

Увечері, 6 січня, православні християни відзначають Надвечір'я Різдва Христового, або Різдвяний Святвечір. Це важливий день, коли заведено готуватися до Різдва. Також це останній день Різдвяного посту, тому він відрізняється особливою суворістю.

Традиційно Різдво зустрічають у колі найближчих та рідних, ставлячи на святковий стіл дванадцять пісних страв – за кількістю апостолів. Починати трапезу 6 січня можна було лише тоді, коли на небі з’являлася перша зірка, яка колись сповістила про народження Ісуса Христа.

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12 традиційних пісних страв для Святого Вечора

Кутя чи сочиво

Ця страва є основною стравою Святвечора. Саме з ложки куті має починатися святкова вечеря перед Різдвом.

Чим багатша кутя, тим більше щастя і достатку чекає на сім’ю в новому році.

Узвар

Напій, який вважається господарем Святвечора. Узвар вважається символом життя та очищення.

Риба

Риба вважається символом християнства, тому в Святий Вечір на столі вона повинна обов’язково бути присутньою. Як саме ви приготуєте її, вибирайте самі.

Серед багатьох способів приготування виберіть оптимальний для себе.

Борщ

На святковому столі обов’язково має бути перша страва, проте варити її потрібно без м’яса.

Пісні голубці

Начинкою для таких голубців може стати рис із овочами або пшоно з грибами.

Капуста

На столі в Святвечір повинні бути страви зі свіжої або квашеної капусти. Традиційною стравою вважається тушкована капуста з грибами.

Вареники

Серед 12 різдвяних страв вареники займають особливе місце, адже вони символізують Місяць. Вареники також мають бути пісними, без додавання молока, яєць, сиру та м’яса.

Як начинка використовується картопля, капуста, гриби, мак, яблука та чорнослив.

Каша

Кашу можна приготувати будь-яку.

Буряк

Цей овоч завжди був у пошані у християн, тому на різдвяному столі має бути вінегрет.

Не зайвим буде прикрасити стіл солоними огірками та навіть грибочками.

Квасоля

На Святвечір також важливі страви з бобових, адже вони за ситістю замінюють м’ясні страви.

Рагу з овочів

Для приготування пісного рагу можна використовувати будь-які овочі, які є в запасі.

Випічка

У Святвечір заведено випікати різдвяні пряники та панянки, основою яких є медове прісно. Також готують пісні та дріжджові оладки, млинці та пампушки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна може перейти на святкування Різдва виключно у грудні, однак це станеться не дуже скоро. Таку думку озвучив голова Православної церкви України Єпіфаній.