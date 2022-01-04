Фінансовий гороскоп Таро на 2022 рік: Близнюків чекає кар’єрний прорив, а Леви можуть втратити роботу
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Багатьом 2022 рік принесе випробування
Новий 2022 рік надасть безліч можливостей для нових досягнень та розвитку, однак їх супроводжуватимуть і складності.
"Телеграф" зробив розклад Таро, що чекає кожен знак Зодіаку у професійному аспекті життя цього року (любовний гороскоп дивіться за цим посиланням).
Овен — Сімка кубків (Мрії)
Ця карта говорить про те, що Ви занурені в ілюзії і ніби живете у своєму світі, не бажаючи сприймати реальність. Найближчими місяцями є шанс на творчий прорив, але великий шанс помилитися — дуже добре подумайте, перш ніж приймати серйозні рішення.
Телець — Сімка мечів
Цього року Вас може чекати каверза в робочих питаннях і буде важко закінчити всі розпочаті справи. Карта рекомендує присвятити час собі, щоб заповнити розтрачені ресурси і бути уважним, щоб не наробити помилок.
Близнюки — перевернута Трійка кубків
У багатьох аспектах Вам не пощастить у найближчий рік, однак у роботі може статися прорив, якщо Ви зможете розкрити свій творчий потенціал.
Рак — перевернутий Маг
У 2022 році у Вас може з’явитися суперник або виникне інша тупикова ситуація, через що у Вас пропадуть амбіції та бажання розвиватися. Кар’єрних звершень поки що чекати не варто.
Лев — Четвірка мечів
На вас чекають проблеми на роботі та можливі конфлікти з колегами, які можуть досягти такого градусу напруження, що доведеться змінювати роботу. Все валитиметься з рук, але постарайтеся не замикатися в собі.
Діва — Королева жезлів
Ця карта вказує на силу волі та бажання йти до своєї мети, завдяки чому Ви зможете як досягти кар’єрних успіхів, так і відкрити справу самостійно.
Терези — перевернута Дев’ятка кубків
У найближчий рік Вам буде дуже важко досягти поставленої мети. Здаватиметься, що успіх вже близький, але постійно щось його відкладатиме. Можуть виникнути борги та проблеми з грошима.
Скорпіон — перевернута Вісімка жезлів
У Вас можуть виникати несподівані перешкоди у справах, у спробі вирішувати які Ви прийматимете поспішні рішення, через що робитимите лише гірше. Добре обмірковуйте свої вчинки, щоб не вплутатися в неприємності та судові розгляди.
Стрілець — перевернута Вісімка кубків
Якщо наявна робота не влаштовує вас у всіх сенсах, то кидайте її, оскільки зможете знайти зайнятість краще і з великим достатком.
Козеріг — Помірність
Карта вказує на те, що саме час зайнятися кар’єрним зростанням, оскільки у найближчий рік у Вас буде достатньо сил і терпіння, щоб досягати поставленої мети, — головне не поспішати. Контролювати фінанси буде простіше, ніж раніше, у Вас може вийти зібрати якісь заощадження, але поки що їх краще нікуди не вкладати.
Водолій — Вісімка пентаклів
У 2022 році Ви будете сповнені кар’єрних амбіцій, охоче навчатиметеся і працюватимете над кар’єрними досягненнями, завдяки чому станете компетентним спеціалістом.
Риби — перевернутий Ієрофант
У перевернутому положенні карта передбачає інтриги, втрату авторитету, авантюри та провальні проекти.
Як повідомляв "Телеграф", двом знакам Зодіаку 2022 принесе серйозні зміни на краще.
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