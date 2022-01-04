Фінансовий гороскоп Таро на 2022 рік: Близнюків чекає кар’єрний прорив, а Леви можуть втратити роботу

Багатьом 2022 рік принесе випробування

Новий 2022 рік надасть безліч можливостей для нових досягнень та розвитку, однак їх супроводжуватимуть і складності.

"Телеграф" зробив розклад Таро, що чекає кожен знак Зодіаку у професійному аспекті життя цього року (любовний гороскоп дивіться за цим посиланням).

Ось які карти випали

Овен — Сімка кубків (Мрії)

Ця карта говорить про те, що Ви занурені в ілюзії і ніби живете у своєму світі, не бажаючи сприймати реальність. Найближчими місяцями є шанс на творчий прорив, але великий шанс помилитися — дуже добре подумайте, перш ніж приймати серйозні рішення.

Телець — Сімка мечів

Цього року Вас може чекати каверза в робочих питаннях і буде важко закінчити всі розпочаті справи. Карта рекомендує присвятити час собі, щоб заповнити розтрачені ресурси і бути уважним, щоб не наробити помилок.

Близнюки — перевернута Трійка кубків

У багатьох аспектах Вам не пощастить у найближчий рік, однак у роботі може статися прорив, якщо Ви зможете розкрити свій творчий потенціал.

Рак — перевернутий Маг

У 2022 році у Вас може з’явитися суперник або виникне інша тупикова ситуація, через що у Вас пропадуть амбіції та бажання розвиватися. Кар’єрних звершень поки що чекати не варто.

Лев — Четвірка мечів

На вас чекають проблеми на роботі та можливі конфлікти з колегами, які можуть досягти такого градусу напруження, що доведеться змінювати роботу. Все валитиметься з рук, але постарайтеся не замикатися в собі.

Діва — Королева жезлів

Ця карта вказує на силу волі та бажання йти до своєї мети, завдяки чому Ви зможете як досягти кар’єрних успіхів, так і відкрити справу самостійно.

Терези — перевернута Дев’ятка кубків

У найближчий рік Вам буде дуже важко досягти поставленої мети. Здаватиметься, що успіх вже близький, але постійно щось його відкладатиме. Можуть виникнути борги та проблеми з грошима.

Скорпіон — перевернута Вісімка жезлів

У Вас можуть виникати несподівані перешкоди у справах, у спробі вирішувати які Ви прийматимете поспішні рішення, через що робитимите лише гірше. Добре обмірковуйте свої вчинки, щоб не вплутатися в неприємності та судові розгляди.

Стрілець — перевернута Вісімка кубків

Якщо наявна робота не влаштовує вас у всіх сенсах, то кидайте її, оскільки зможете знайти зайнятість краще і з великим достатком.

Козеріг — Помірність

Карта вказує на те, що саме час зайнятися кар’єрним зростанням, оскільки у найближчий рік у Вас буде достатньо сил і терпіння, щоб досягати поставленої мети, — головне не поспішати. Контролювати фінанси буде простіше, ніж раніше, у Вас може вийти зібрати якісь заощадження, але поки що їх краще нікуди не вкладати.

Водолій — Вісімка пентаклів

У 2022 році Ви будете сповнені кар’єрних амбіцій, охоче навчатиметеся і працюватимете над кар’єрними досягненнями, завдяки чому станете компетентним спеціалістом.

Риби — перевернутий Ієрофант

У перевернутому положенні карта передбачає інтриги, втрату авторитету, авантюри та провальні проекти.

Як повідомляв "Телеграф", двом знакам Зодіаку 2022 принесе серйозні зміни на краще.