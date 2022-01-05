Різдво Христове: священик ПЦУ розповів про велике значення свята

"Син Божий став Сином Людським, щоб зникла стіна, що розділяла Бога і людей, щоб усім відкрилася можливість стати Божими дітьми за благодаттю", - зазначає священик .

Цієї п’ятниці, 7 січня, християни східного обряду відзначають одне з найбільших церковних свят — Різдво Христове. Про значення свята та пошук Сенсу життя у коментарі "Телеграфу" розповів священник Православної Церкви України (ПЦУ) Михайло Омелян.

"На прихід Спасителя очікували цілі покоління старозавітних праведників, пророки, цілі епохи людей вбачали сенсом свого життя побачити Різдво Господа нашого Ісуса Христа. Проте були й ті, які, будучи прив’язані до тимчасової влади, полонені пристрастями, не розуміючи сенсу події втілення Бога, бажали, щоб цього не сталося. Понад дві тисячі років тому Господь виконав Свою обітницю і Син Божий став Сином Людським (не перестаючи бути Богом), щоби стати не земним володарем, а спасти увесь світ, актуалізувати справжній сенс людського життя.", — зазначає священник.

Різдво Христове та пошук Сенсу життя

"Кожна людина хоча б раз задумувалася над сенсом її існування, багато компаній все частіше замислюються над підвищенням коефіцієнту змістовності їхніх працівників. І чи не кожен із нас ставив собі запитання: де ж шукати Сенс? Відповідь на нього ми отримаємо під час Різдвяного богослужіння, коли почуємо спів тропаря: "Різдво Твоє, Христе Боже наш, засвітило світові світло розуму, в нім бо ті, що зіркам служили, від зірки навчилися поклонятися Тобі, Сонцю правди, і визнавати Тебе, що Ти є Схід з висоти; Господи, слава Тобі". Тож в Господі варто віднаходити сенс і світло для світу, бо "у Ньому було життя, і життя було світлом людям. І світло в темряві світить, і темрява не огорнула його" (Ін. 1: 4-5)", — говорить священник.

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"Загалом подія народження радісна, бо містить у собі торжество життя. А Народження Сина Божого – подія вічної радості, яка не зменшилася навіть за понад дві тисячі років і не згасне, допоки буде цей світ. Христос народився на землі, щоб відкрити шлях до неба. Син Божий став Сином Людським, щоб зникла стіна, що розділяла Бога і людей, щоб для всіх відкрилася можливість стати Божими дітьми по благодаті", — зазначає Омелян. з великою вдячністю приймаємо Його любов і благодать. І нехай народжується Господь і перебуває і в ваших серцях.

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