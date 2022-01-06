Як відзначають Святвечір в Україні: головні традиції та заборони

На Святвечір на столі обов'язково має бути кутя та узвар

Напередодні Різдва Христового, яке за новоюліанським календарем відзначають 7 січня, є ще одне велике урочисте християнське свято — Святвечір — його святкують 6 січня. За давньою традицією, родина у цей день сідає за стіл, як на небі зійде перша зірка.

Зі Святвечором пов’язано безліч традицій, обрядів та заборон, про які розповідає "Телеграф".

Традиції та обряди на Святий вечір 2022

Оскільки Святвечір припадає на останній день Різдвяного посту, то страви на столі мають бути пісними — без олії, яєць, молока, сметани.

Найголовнішою стравою свята вважається кутя, але також на святковому столі має бути 11 інших страв.

Читайте також: Категорія Рецепти Кутя на Різдво: як правильно приготувати святкову страву Щоб спростити готування, для куті можна купити готову макову начинку.

Під час вечері необхідно обов’язково пом’янути всіх рідних, які покинули цей світ. У деяких селах для них на столі лишають вільний набір посуду, бо вважають, що у Святвечір духи рідних приходять в гості.

Символом свята вважається Дідух — сніп пшениці, який приносить у дім добробут. У давнину його ставили у куті столі, однак зараз традиція мало де збереглася.

Найголовніше правило Святвечора — вечеря має початися з молитви та запалювання свічки, а всі люди за столом обов’язково мають скуштувати усі 12 страв.

Важливо пам’ятати, що доїдати страви до кінця не можна — треба залишити хоча б невелику порцію і поставити її у холодильник. Все тому, що його у Святвечір заборонено лишали пустим, аби він не був таким увесь наступний рік.

Заборони на Святий вечір 2022

У народі вважають, що перед Святвечором заборонено снідати та обідати. Опівдні починається процес приготування 12 пісних страв, серед яких кутя та узвар, а до столу всі сядуть з приходом першої зірки.

Вважається, що запізнюватися на вечерю у Святвечір категорично забороняється, адже це може спричинити розлуку з родиною на весь наступний рік.

Є повір’я, за яким заборонено виходити з-за столу і навіть з дому у Святвечір, щоб не впустити в оселю нечисть.

Молодим дівчатам та хлопцям заборонено сидіти на кутах столу. Вважається, що через це вони не зможуть зустріти своє кохання весь рік.

На Святвечір не кличуть друзів і знайомих, його заведено святкувати виключно у родинному колі.

Кажуть, що якщо під час вечері взяли ложку у руку, то знову класти її на стіл не годиться, доки не скуштуєте усіх 12 страв.

Також у це свято категорично заборонено сваритися.

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