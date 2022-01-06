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Ворожіння в ніч на Різдво: топ-5 способів дізнатися ім’я свого нареченого

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Методи різдвяних ворожінь дуже різноманітні.
Методи різдвяних ворожінь дуже різноманітні.

Різдво та Святки — чудовий час для ворожіння та народних обрядів.

Різдво Христове — це одне з найчарівніших і наймагічніших свят. Наші пращури асоціювали свято з дивом, тому часто в ніч перед Різдвом проводили різні ворожіння на долю, майбутнє, а дівчата намагалися дізнатися імена своїх наречених.

"Телеграф" пропонує вам п’ять найточніших ворожінь на кохання, які допоможуть вам дізнатися ім’я вашого нареченого.

Джерело: AstroScope.

Різдвяні ворожіння на нареченого

  • Ворожіння на ім’я майбутнього чоловіка

Опівночі на Різдво дівчата виходять із дому і запитують у першого зустрічного чоловіка як його звати. Те ім’я, яке він назве і буде ім’ям майбутнього нареченого.

Дівчата часто ворожать у Різдвяний вечір на нареченого
Дівчата часто ворожать у Різдвяний вечір на нареченого
  • Ворожіння на солі

На ніч перед сном потрібно налити в склянку невелику кількість води і розчинити в ній велику кількість солі (у межах розумного), після чого випити воду і вимовити таке: "Хто мій наречений, хто мій ряджений, подай мені пити!". Уві сні має з’явитися майбутній чоловік і дати вам напитися.

  • Ворожіння на картах

Перед сном в один зі святкових вечорів покладіть під подушку чотири карткових королів і вимовте наступне: "Хто мій суджений, хто мій ряджений, той приснись мені уві сні!"

Уві сні з’явиться суджений образ короля
Уві сні з’явиться суджений образ короля
  • Ворожіння на гребінці

Перед сном потрібно покласти під подушку гребінець і вимовити таке: "Суджений, ряджений! Причеши мені голову!". Уві сні з’явиться суджений і причеше ваше волосся.

  • Ворожіння з папірцями

Найлегше і найбезпечніше ворожіння. З його допомогою можна дізнатися ім’я майбутнього нареченого. Потрібно: розрізати аркуш паперу на маленькі листочки і на кожному з них написати будь-які чоловічі імена. Після скласти кожен листок навпіл і прибрати їх під подушку на всю ніч. Вранці дістаньте перший папір, що трапився, на ньому і буде написано ім’я вашого нареченого.

Раніше "Телеграф" писав, що суворо заборонено робити на Різдво.

Теги:
#Різдво #Ворожіння #Різдвяні ворожіння #Ворожіння на судженого #Ворожіння на Різдво #Дівочі ворожіння
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