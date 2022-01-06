Різдво Христове 2022: як правильно зустріти та відзначити свято

7 січня весь православний світ відзначатиме свято Різдва Христового

Різдво — одне з головних християнських свят, що знаменує народження Ісуса Христа у Віфлеємі. Багато років українці бережуть і шанують традиції цього свята, яке щороку відзначається 7 січня, тоді як за григоріанським календарем Різдво відзначають 25 грудня.

Традиції святкування Різдва Христового в Україні

Передує святу традиційно тривалий 40-денний Різдвяний піст, який починається 28 листопада і закінчується 7 січня. Це час для фізичного та морального очищення кожного від пристрастей, пороків та інших гріхів.

Напередодні Різдва 6 січня — Святвечір — за стіл сідали з появою на небі першої зірки — на згадку про Вифлеємську зірку. Саме вона привела волхвів до немовляти-Ісуса. На столі має бути 12 пісних страв, включаючи кутю — страви з зерен пшениці, ячменю або рису, з медом, горіхами або сухофруктами. Здавна саме з неї починають святкову вечерю, під час якої категорично заборонено лаятися, сперечатися, лихословити.

Вранці 7 січня починають колядувати. Колядники, переважно молоді люди, ходять від оселі до оселі, вітаючи з народженням Ісуса Христа, виконують колядки, а господарі на подяку обдаровують їх грошима або частуваннями.

Головні повір’я на Різдво Христове 7 січня

У різдвяні свята (зимові святки) можна було найточніше передбачати майбутнє, тому молоді дівчата користувалися моментом та брали участь у ворожіннях. Представниці прекрасної статі хотіли дізнатися, чи вийдуть заміж або залишаться "у дівках", будуть багаті чи бідні.

Що можна робити на Різдво

Попри те, що Різдво є сімейним святом, у цей день важливо допомагати нужденним людям, бездомним тваринам та всім тим, хто з різних причин позбавлений святкових радостей.

З Різдвом пов’язано безліч заборон. Що не можна робити 7 січня — дивіться у нашому попередньому матеріалі.