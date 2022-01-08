Яке свято 8 січня: заборони та народні прикмети на Собор Пресвятої Богородиці

Свято є важливим саме для жінок

У суботу, 8 січня, християни прославляють Богоматір — Діву Марію, яка дала йому життя Ісусу Христу, який у 33 роки став спокутною жертвою за гріхи людей. За день до цього, 7 січня, відзначається Різдво Христове, а ще раніше — Святвечір.

Собором день називають через те, що одночасно в цей день відбувається спільне (соборне) святкування інших осіб, близьких Діві Марії та Ісусу Христу: святого Йосипа Обручника (чоловік Богородиці), царя Давида (вважається предком Спасителя за тілом) та святого Якова (Син Обручника від першого шлюбу, який разом з батьком супроводжував Діву Марію та немовля Ісуса під час втечі до Єгипту).

Традиції на Собор Пресвятої Богородиці

Свято з’явилося ще до того, як православною церквою було встановлено Собор Пресвятої Богородиці. У народі цей день називали "Бабиним святом". Жінки приходили до повитух, які приймали у них пологи і дарували їм подарунки, пригощали вечерею — пирогами, млинцями.

8 січня повитух вітали із професійним святом

Цього дня продовжуються зимові святки, а дівчата починають ворожити. Святкові ворожіння тривали аж до Водохреща. Також 8 січня прийнято було замовляти в церкві панахиди за померлими.

Народні прикмети 8 січня

Наші пращури помітили, якщо у цей день буде завірюха та мороз, літо буде холодним.

За прикметою 8 січня пригоріла каша – бути снігопадам.

Якщо в печі горить біле, а не червоне полум’я, скоро потеплішає.

Якщо 8 січня взяти в руки сніг, і він до них прилипне, то незабаром настане тепло.

Що не можна робити 8 січня

Заборонено працювати 8 січня, особливо ця заборона стосується вагітних жінок.

Не можна на Собор Пресвятої Богородиці готувати і пити кисіль, а також купувати мотузку, інакше скоро буде покійник.

Додамо, що після свята Собору Пресвятої Богородиці православні віряни відзначають ще низку важливих церковних свят. Коли випадає День пам’яті Василя Великого та Хрещення Господнє – дивіться у попередньому матеріалі "Телеграфа".