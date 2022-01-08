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Названо трійку найщасливіших знаків Зодіаку

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
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Найщасливіші знаки Зодіаку Новина оновлена 08 січня 2022, 08:29
Найщасливіші знаки Зодіаку

Цим людям чужі комплекси та звичка скаржитися на життя.

Іноді самі зірки ведуть нас до кращої долі. Принаймні у цьому переконані астрологи. Так, вони вважають, що у рік Чорного Водяного Тигра у трьох знаків Зодіаку розпочнеться біла смуга. Крім того, вони назвали трійку знаків Зодіаку, які протягом усього життя є найщасливішими.

Про це пише "Клубер".

Близнюки

Близнюки є найщасливішим знаком Зодіаку. Вони одночасно неймовірно життєлюбні та владні, але при цьому легкі та безтурботні. Цей знак вважає себе абсолютно вільним. Їм чужі комплекси та забобони. Близнюки не бояться пробувати щось нове і вибирають собі ті заняття, які їм найбільше до вподоби.

Лев

Лев посідає почесне друге місце у цьому рейтингу, адже цей знак неймовірно успішний. Вони самодостатні і мають широкі погляди. Леви вміють вести за собою людей, коштом яких вони самі рухаються вперед. Лев вміє отримувати задоволення від життя і оточує себе найвишуканішими речами.

Водолій

Люди, народжені під знаком Водолія, безтурботно ставляться до життя, не переживають через проблеми і тому почуваються цілком щасливими. Їх не бентежить ні відсутність роботи, ні коханої людини поруч, адже вони твердо впевнені, що їхнє життя в будь-який момент часу буде прекрасним.

Раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку є найнещаснішими.

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астролог
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