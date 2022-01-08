Граціозні, незграбні та анти-інтернетні котики: добірка смішних картинок та відео з улюбленцями
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Домашні тварини продовжують радувати господарів своїми кумедними та незвичайними діями.
Після новорічної добірки смішних котів, січневі пригоди пушистиків здатні здивувати та викликати легку заздрість.
Почати суботню добірку "Телеграфу", мабуть, варто з малюка, який так і не зміг остаточно прокинутися. Багато людей зможуть упізнати себе в цьому домашньому вихованці.
А цей граційний чорний кіт може дати фору світовим знаменитостям на паризьких подіумах. Ви тільки подивіться яка елегантність у рухах.
Але не всі коти від природи обдаровані однаково, але це не заважає їх господарям любити пухнастиків. Іноді їхня незграбність може бути кумедною.
У кожного вихованця можна знайти свою особливість. Ось цей, наприклад, неймовірно апетитно миє лапку.
Деякі звички котів можуть спричинити проблеми. Серед них – нічні "стрибки", які можна скоригувати, або любов до гуртування. Останнє — спосіб вижити в холод, але він може принести чимало неврів людям.
Навіть маленькі кошенята можуть дивувати — не лише пригодами, а й смаковими уподобаннями. Після обіду це маля виглядає дуже небезпечно.
Насправді коти — дуже корисні. Вони не тільки ловлять мишей, а й можуть підсвітити дорогу своїм господарям.
І як традиційний бонус – великий котик. Леопард занудьгував і вирішив знайти родичів.
Раніше "Телеграф" писав як у Запорізькій області вуличним котикам допомагають пережити зиму.
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