Граціозні, незграбні та анти-інтернетні котики: добірка смішних картинок та відео з улюбленцями

Домашні тварини продовжують радувати господарів своїми кумедними та незвичайними діями.

Після новорічної добірки смішних котів, січневі пригоди пушистиків здатні здивувати та викликати легку заздрість.

Почати суботню добірку "Телеграфу", мабуть, варто з малюка, який так і не зміг остаточно прокинутися. Багато людей зможуть упізнати себе в цьому домашньому вихованці.

Сонний котик

А цей граційний чорний кіт може дати фору світовим знаменитостям на паризьких подіумах. Ви тільки подивіться яка елегантність у рухах.

Граціозний кіт

Але не всі коти від природи обдаровані однаково, але це не заважає їх господарям любити пухнастиків. Іноді їхня незграбність може бути кумедною.

Незграбний кіт

У кожного вихованця можна знайти свою особливість. Ось цей, наприклад, неймовірно апетитно миє лапку.

Котик миє лапку

Деякі звички котів можуть спричинити проблеми. Серед них – нічні "стрибки", які можна скоригувати, або любов до гуртування. Останнє — спосіб вижити в холод, але він може принести чимало неврів людям.

Коти на супутниковій тарілці

Навіть маленькі кошенята можуть дивувати — не лише пригодами, а й смаковими уподобаннями. Після обіду це маля виглядає дуже небезпечно.

Кошеня є фрукт

Насправді коти — дуже корисні. Вони не тільки ловлять мишей, а й можуть підсвітити дорогу своїм господарям.

У котів світяться очі

І як традиційний бонус – великий котик. Леопард занудьгував і вирішив знайти родичів.

Раніше "Телеграф" писав як у Запорізькій області вуличним котикам допомагають пережити зиму.