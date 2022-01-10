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Найнедоступніші жінки за знаком Зодіаку

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Гороскоп 2022 Новина оновлена 10 січня 2022, 13:17
Гороскоп 2022

Жінки цих знаків Зодіаку холодні та неприступні.

Серце деяких жінок завоювати дуже важко. Вся справа — у знаку Зодіаку, під яким вони народилися. Саме він визначає їх неприступний характер і припускає, що їхнє серце буде відкрито тільки найнадійнішому і найвірнішому чоловікові.

Переможець російської "Битви екстрасенсів" Мехді Ебрагімі Вафа назвав трійку жінок, яких через їхні символи Зодіаку, завоюватиме найскладніше, передає "СтарХіт".

Скорпіон

Жінка-Скорпіон – найнедоступніший знак у всьому гороскопі. Її планка дуже висока, і жодних послаблень у цьому випадку чекати не варто. Ця жінка дуже смілива та самостійна. Навіть завоювавши, утримати її буде дуже непросто. Однак ті, кому все ж таки вдасться, будуть винагороджені її відданістю та повагою.

Водолій

Водолій шукає свою другу половинку дуже довго. Ця жінка може поставити хрест на стосунках через найменшу вашу провину. У відносинах вона багато аналізує. Для неї важливо все: і фінансові аспекти, і ваш статус. Завоювати її може лише чоловік, який сильний за всіма пунктами.

Близнюки

Жінки-Близнюки дуже чітко знають, чого хочуть. Їй важливий комфорт поряд із чоловіком. Вона вимоглива і вибирає не так серцем, як розумом. Ці жінки досить холодні і завоювати їхнє серце — завдання не з легких.

Раніше "Телеграф" називав трійку найщасливіших знаків Зодіаку.

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#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астролог
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