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Уггі знову в тренді: які моделі популярних чобіт актуальні взимку 2022

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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У моді зараз укорочені моделі вугів Новина оновлена 10 січня 2022, 15:03
У моді зараз укорочені моделі вугів

Уггі відмінно підійдуть як струнким, так і повнішим дівчатам.

Уггі — мабуть, найнеоднозначніше зимове взуття. Вони то піднімаються на пік популярності так, що їх носить кожен перший, то втрачають свої позиції і стають чи не найголовнішим зимовим антитрендом. Цього сезону уггі знову знаходяться серед головних модних трендів. Які моделі будуть актуальні взимку 2022 року, читайте в нашій статті.

Отже, як пише персональний стиліст Майа Кривобокова у своєму Інстаграм, цього зимового сезону в тренді переважно короткі — Classic Ultra Mini. Дана модель являє собою скошену зверху версію більш високих класичних уггів, які то виходили з моди, то знову поверталися у неї, після того як досягли піку популярності в 2000-х.

Уггі чудово виглядають у монохромних образах
Уггі чудово виглядають у монохромних образах

За словами стиліста, нові міні-уггі дещо витонченіші і стриманіші за своїх попередників, проте, як і раніше, теплі і затишні. Вони доходять лише до щиколотки, не закриваючи більшу частину гомілки, тому цей силует ще й більш універсальний.

Кривобокова також зазначає, що таке взуття відмінно підійде для дівчат з повною фігурою, потрібно лише підібрати монохромний образ.

Раніше відомий дизайнер Андре Тан розповів, чим можна замінити шапку та запропонував стильні варіанти головних уборів.

Теги:
#Мода #Стиль #Тренди
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