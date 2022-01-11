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Чотирьом знакам Зодіаку карти Таро обіцяють "неприємний сюрприз" у 2022 році

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Тельців, Терезів, Львів та Стрільців чекають неприємності
Тельців, Терезів, Львів та Стрільців чекають неприємності

У роботі, сімейному та особистому житті можуть виникнути проблеми

Багато хто сподівається, що в новому році справи підуть краще, проте чотирьом знакам Зодіаку на це не варто розраховувати.

Як говорить прогноз "Телеграфу" за картами Таро, складений для всіх знаків Зодіаку на 2022 рік, ці знаки — Телець, Лев, Терези і Стрілець.

Тільцям випала перегорнута Дев’ятка жезлів

У цьому положенні карта означає, що протягом найближчого року Ви можете постраждати від власної впертості та небажання вчитися на помилках.

Щоб Ви засвоїли урок, можуть повернутися неприємні сюрпризи з минулого, це можуть бути як проблеми, з якими Ви вже стикалися, так і колишній друг чи партнер.

Левам випав перевернутий Імператор

Протягом року Ви можете бути надмірно самовпевненим, упертим та нерішучим, через що й постраждаєте. Намагайтеся вести себе більш зріло і не йти на сумнівні заходи задля досягнення мети.

Терезам випала Вежа

Ця карта віщує серйозні внутрішні та зовнішні зміни, які відбудуться, навіть якщо Ви не будете того хотіти.

2022 рік стане переломним, Ви можете переосмислити себе, змінити роботу і відносини. Не чиніть опір змінам, тоді вони відбудуться менш болісно.

Стрільцям випала перевернута Шістка жезлів

У цьому положенні карта говорить про те, що Ваш успіх, привілеї чи блага можуть перейти до когось іншого. Довгоочікуване підвищення може отримати інший, а у відносинах може виникнути "любовний трикутник" .

Також читайте любовний гороскоп за картами Таро для всіх знаків Зодіаку на 2022 рік.

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#Гороскоп #Прогноз Таро
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