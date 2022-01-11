Що не можна зберігати в гаманці: 10 речей, через які можна збідніти
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Поради, яким чомусь досі не всі слідують.
З грошима і правилами їх зберігання існує безліч різних прикмет, які розповідають, як можна примножити свій прибуток і застерігають від втрат своїх фінансів. Оскільки найпоширенішим "місцем зберігання" грошей є гаманець, важливо знати, що не можна в ньому зберігати, щоб фінанси не зменшувалися.
Про те, які речі не варто зберігати у гаманці, розповідає meta.ua.
Що не можна носити в гаманці:
- Подарункові картки та сертифікати
Ця річ не несе в собі жодної небезпеки, однак у разі втрати гаманця її не можна буде відновити і ви втратите можливість заощадити.
- Чеки
Невинні, на перший погляд, листочки можуть зашкодити вашому здоров’ю. А все тому, що в порошку, який використовують для друку чеків, використовується бісфенол А, який є токсичною речовиною. Рекомендується якомога рідше стикатися з чеками.
- Запасний ключ
Якщо у вашому гаманці лежить ключ від квартири, то ви справжня знахідка грабіжників. Під час високих технологій вирахувати адресу не так вже й складно, тому в такому разі ви можете стати жертвою грабіжників.
- ПІН-коди банківських карток
Відповідь очевидна: якщо ви не хочете, щоб при втраті вашого гаманця з ваших карток "пішли" всі гроші, не потрібно допомагати шахраям, залишаючи пін-код поряд із карткою.
- Паролі
Та сама ситуація, що з пін-кодами від банківських карток. Логіни та паролі від важливих сайтів краще запам’ятовувати та не зберігати у записаному вигляді.
- Заначка
Зараз практично скрізь приймають банківські картки, тому немає жодних причин носити із собою велику суму грошей. Краще періодично докладати в гаманець невелику кількість готівки, яку не так страшно втратити.
- Документи
Просто тому, що відновлення документів займе багато часу та грошей, якщо раптом гаманець буде втрачено.
- Усі банківські картки
Якщо ви зберігаєте у гаманці всі свої банківські картки, у разі втрати ви залишитеся зовсім без грошей. Якщо хоча б одна карта лежатиме вдома, ви завжди зможете переказати на неї гроші за допомогою онлайн-банкінгу.
- Презерватив
Засоби контрацепції потрібно зберігати в сухому прохолодному місці і не піддавати тертю, і гаманець не найкраще для цього місце.
- Проїзний
Якщо ви втратите гаманець разом із проїзним, у вас просто не вдасться дістатися до дому.
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