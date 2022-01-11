Що не можна зберігати в гаманці: 10 речей, через які можна збідніти

Поради, яким чомусь досі не всі слідують.

З грошима і правилами їх зберігання існує безліч різних прикмет, які розповідають, як можна примножити свій прибуток і застерігають від втрат своїх фінансів. Оскільки найпоширенішим "місцем зберігання" грошей є гаманець, важливо знати, що не можна в ньому зберігати, щоб фінанси не зменшувалися.

Про те, які речі не варто зберігати у гаманці, розповідає meta.ua.

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Що не можна носити в гаманці:

Подарункові картки та сертифікати

Ця річ не несе в собі жодної небезпеки, однак у разі втрати гаманця її не можна буде відновити і ви втратите можливість заощадити.

Чеки

Невинні, на перший погляд, листочки можуть зашкодити вашому здоров’ю. А все тому, що в порошку, який використовують для друку чеків, використовується бісфенол А, який є токсичною речовиною. Рекомендується якомога рідше стикатися з чеками.

Запасний ключ

Якщо у вашому гаманці лежить ключ від квартири, то ви справжня знахідка грабіжників. Під час високих технологій вирахувати адресу не так вже й складно, тому в такому разі ви можете стати жертвою грабіжників.

У гаманці можна знайти дані, за якими можна дізнатися ім’я його власника та адресу.

ПІН-коди банківських карток

Відповідь очевидна: якщо ви не хочете, щоб при втраті вашого гаманця з ваших карток "пішли" всі гроші, не потрібно допомагати шахраям, залишаючи пін-код поряд із карткою.

Паролі

Та сама ситуація, що з пін-кодами від банківських карток. Логіни та паролі від важливих сайтів краще запам’ятовувати та не зберігати у записаному вигляді.

Заначка

Зараз практично скрізь приймають банківські картки, тому немає жодних причин носити із собою велику суму грошей. Краще періодично докладати в гаманець невелику кількість готівки, яку не так страшно втратити.

Краще покласти ці гроші на рахунок чи сховати вдома.

Документи

Просто тому, що відновлення документів займе багато часу та грошей, якщо раптом гаманець буде втрачено.

Усі банківські картки

Якщо ви зберігаєте у гаманці всі свої банківські картки, у разі втрати ви залишитеся зовсім без грошей. Якщо хоча б одна карта лежатиме вдома, ви завжди зможете переказати на неї гроші за допомогою онлайн-банкінгу.

Презерватив

Засоби контрацепції потрібно зберігати в сухому прохолодному місці і не піддавати тертю, і гаманець не найкраще для цього місце.

У гаманці презерватив постійно треться, і на ньому виникають мікротріщини.

Проїзний

Якщо ви втратите гаманець разом із проїзним, у вас просто не вдасться дістатися до дому.

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