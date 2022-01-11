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Що не можна зберігати в гаманці: 10 речей, через які можна збідніти

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Якщо носити ці речі в гаманці, ви можете втратити всі гроші Новина оновлена 11 січня 2022, 14:04
Якщо носити ці речі в гаманці, ви можете втратити всі гроші

Поради, яким чомусь досі не всі слідують.

З грошима і правилами їх зберігання існує безліч різних прикмет, які розповідають, як можна примножити свій прибуток і застерігають від втрат своїх фінансів. Оскільки найпоширенішим "місцем зберігання" грошей є гаманець, важливо знати, що не можна в ньому зберігати, щоб фінанси не зменшувалися.

Про те, які речі не варто зберігати у гаманці, розповідає meta.ua.

Що не можна носити в гаманці:

  • Подарункові картки та сертифікати

Ця річ не несе в собі жодної небезпеки, однак у разі втрати гаманця її не можна буде відновити і ви втратите можливість заощадити.

  • Чеки

Невинні, на перший погляд, листочки можуть зашкодити вашому здоров’ю. А все тому, що в порошку, який використовують для друку чеків, використовується бісфенол А, який є токсичною речовиною. Рекомендується якомога рідше стикатися з чеками.

  • Запасний ключ

Якщо у вашому гаманці лежить ключ від квартири, то ви справжня знахідка грабіжників. Під час високих технологій вирахувати адресу не так вже й складно, тому в такому разі ви можете стати жертвою грабіжників.

У гаманці можна знайти дані, за якими можна дізнатися ім’я його власника та адресу.
У гаманці можна знайти дані, за якими можна дізнатися ім’я його власника та адресу.
  • ПІН-коди банківських карток

Відповідь очевидна: якщо ви не хочете, щоб при втраті вашого гаманця з ваших карток "пішли" всі гроші, не потрібно допомагати шахраям, залишаючи пін-код поряд із карткою.

  • Паролі

Та сама ситуація, що з пін-кодами від банківських карток. Логіни та паролі від важливих сайтів краще запам’ятовувати та не зберігати у записаному вигляді.

  • Заначка

Зараз практично скрізь приймають банківські картки, тому немає жодних причин носити із собою велику суму грошей. Краще періодично докладати в гаманець невелику кількість готівки, яку не так страшно втратити.

Краще покласти ці гроші на рахунок чи сховати вдома.
Краще покласти ці гроші на рахунок чи сховати вдома.
  • Документи

Просто тому, що відновлення документів займе багато часу та грошей, якщо раптом гаманець буде втрачено.

  • Усі банківські картки

Якщо ви зберігаєте у гаманці всі свої банківські картки, у разі втрати ви залишитеся зовсім без грошей. Якщо хоча б одна карта лежатиме вдома, ви завжди зможете переказати на неї гроші за допомогою онлайн-банкінгу.

  • Презерватив

Засоби контрацепції потрібно зберігати в сухому прохолодному місці і не піддавати тертю, і гаманець не найкраще для цього місце.

У гаманці презерватив постійно треться, і на ньому виникають мікротріщини.
У гаманці презерватив постійно треться, і на ньому виникають мікротріщини.
  • Проїзний

Якщо ви втратите гаманець разом із проїзним, у вас просто не вдасться дістатися до дому.

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Теги:
#Гроші #Гаманець
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