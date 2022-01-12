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Два знаки Зодіаку можуть втратити роботу у 2022 році за картами Таро

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Леви та Стрільці можуть скоро змінити роботу
Леви та Стрільці можуть скоро змінити роботу

Дуже ймовірні конфлікти та проблеми на роботі у найближчі місяці

Напевно, у кожного в голові періодично бувають думки про зміну роду діяльності, проте два знаки Зодіаку протягом 2022 року справді можуть змінити роботу.

Як каже грошовий гороскоп за картами Таро, складений "Телеграфом" на 2022 рік, цими знаками є Леви та Стрільці.

Левам випала Четвірка мечів

Ця карта віщує, що у професійному житті у Вас настане застій і криза, буде дуже важко досягти будь-яких звершень і, більше того, можуть початися конфлікти з колегами.

Сварки можуть досягти такого градусу загострення, що захочеться змінити роботу.

Стрільцям випала перегорнута Вісімка кубків

Можливо, ви застрягли на роботі, яка приносить вам гроші, але не моральне задоволення. В окремих випадках може йтися і про цькування серед колег.

Цього року великий шанс, що Ви зміните роботу, проте дуже добре зважте всі "за" та "проти", щоб не припуститися помилки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, яким двом знакам Зодіаку карти Таро обіцяють велике везіння у коханні у 2022 році.

Теги:
#Гороскоп #Прогноз Таро
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