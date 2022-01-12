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Названі найшкідливіші чоловіки за знаками Зодіаку: остерігайтеся цієї трійки

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
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Найшкідливіші знаки Зодіаку у чоловіків Новина оновлена 12 січня 2022, 08:46
Найшкідливіші знаки Зодіаку у чоловіків

Життя з цими чоловіками не буде простим.

Ми вже розповідали, під яким знаком Зодіаку народжуються найшкідливіші дівчата, тепер настав час визначити, у чоловіків якого знаку Зодіаку найпростіший характер. Астрологи назвали три знаки Зодіаку, під якими народжуються найшкідливіші чоловіки.

Про це пише "Клубер".

Овен

Супутницям життя Овна краще завжди тримати при собі антидепресанти. Чоловіки-Овни дуже вперті й егоїстичні і при цьому мають воістину дитячу переконаність, що їм довкола всі винні. Навіть усвідомлюючи свою неправоту, він сперечатиметься чисто з принципу.

Різкі спалахи агресії та напади поганого настрою – часта риса цього знака. Одне добре – Овен досить відхідливий.

Рак

Серед представників цього знака часто зустрічаються зануди та скиглики. У жінках вони шукають продовження своєї матері, які будуть їх залицятися і задовольняти всі їхні потреби. Рак дуже переживає про свій домашній осередок — і здатний знатно набриднути лекціями про те, як правильно мити посуд і підмітати. Не кожна жінка наважиться витратити на такого педанта молодість.

Терези

Терези часто бувають скупі і можуть вимагати від вас звіту за кожну витрачену копійку. Навколо них завжди багато так званих друзів, тільки по-справжньому вони нікому не довіряють.

Раніше "Телеграф" називав знаки Зодіаку, у яких незабаром розпочнеться біла смуга у житті.

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астролог
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