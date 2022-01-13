"Щедрик, щедрик, щедрівочка": найпопулярніші щедрівки українською мовою, які легко вивчити дітям

Щедрівки — це жартівливі веселі пісні, що виконують переважно молоддю та дітьми.

За давньою українською традицією 13 січня, напередодні Старого Нового року, коли відзначається Щедрий вечір та свято Маланки, заведено щедрувати. Щедрівники ходять по домівках родичів, сусідів та знайомих та співають їм пісні, бажаючи багатства, добра, щастя та благополуччя.

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Раніше було прийнято, що щедрують лише дівчатка та дівчата, а хлопці вирушали на ранок 14 січня посівати. Проте останнім часом разом із дівчатами щедрують і хлопці, одного з якого обов’язково перевдягали у дівчину — Маланку.

"Телеграф" зібрав для вас найпопулярніші українські щедрівки, які легко вивчити дітям.

Добрий вечір вашій хаті!

Ми прийшли пощедрувати!

Щастя зичимо родині,

Миру неньці Україні,

Всім достатку і везіння

У сім’ї порозуміння!

Щедрик, щедрик, щедрівочка

Засяяла в небі зірочка,

Тож прийшли до вас до хати

Всім здоров’я побажати,

Хай прекрасним буде рік,

Йшла лиш радість на поріг,

Дружньою була родина

І вся наша Україна!

Як на щедрий добрий вечір

До вас гості завітали

Миру, радості доречи

Вашій хаті побажали.

Тож за стіл скоріш сідайте

І стрічайте гарне свято

Усіх родичів збирайте

Як би не було багато!

Прийшли щедрувати до вашої хати.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

Тут живе господар – багатства володар.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

А його багатство – золотiї руки.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

А його потiха – хорошiї дiти.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

Як ходили ми бродили,

То щедрівочку зустріли.

З нею ми прийшли до хати,

Тож дозвольте щедрувати!

Щастя, радості, достатку,

В охорону — ангелятко!

Хай приходять до оселі

Друзі вірні і веселі,

Море сміху і любові.

Щоб усі були здорові!

Тільки визирнув на небо

Місяць-зорепас,

Щедрий вечір, добрий вечір

Завітав до нас.

Йшов – не йшов, а просто линув,

Ми його чекали,

Щоб велику Україну

Лихо обминало.

У родину нашу всеньку

Стиха увійшов –

І до кожного серденька

Світлий шлях знайшов.

Залунали скрізь щедрівки

І слова вітань!

Щедрий вечір, добрий вечір…

Добрий день, настань!

Щедрий вечір, добрий вечір —

І дорослим, і малечі!

Щастя, радості, любові,

Щоб завжди були здорові

І багаті, і веселі

І надворі, і в оселі.

Щоб Господь оберігав,

Вам усе потрібне дав,

Щоб ви квітли з кожним кроком,

Отже, всіх вас з Новим роком!

Нагадаємо, що у різдвяні свята (зимові святки) можна було найточніше передбачати майбутнє, тому молоді дівчата користувалися моментом та брали участь у ворожіннях.